كين.. «الملك 18» في «البوندسليجا»!

ميونيخ (أ ف ب)



قاد المهاجم الإنجليزي هاري كين بايرن ميونيخ «حامل اللقب» إلى انتزاع صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مؤقتاً، بعدما سجّل هدف الفوز على حساب كولن 1-0 في افتتاح المرحلة الثانية عشر، مع عودة النشاط المحلي إثر انتهاء النافذة الدولية الأخيرة.

وسجّل كين هدف المباراة الوحيد «20» ليمنح البايرن ثلاث نقاط ثمينة أهدته الصدارة برصيد 32 نقطة بفارق نقطة عن بايرن ليفركوزن الذي يخوض مباراته في هذه المرحلة أمام مضيفه فيردر بريمن «السبت»، أما كولن بات يقبع في المركز الأخير برصيد ست نقاط بفارق نقطتين عن منطقة الأمان من الهبوط.

ودخل بايرن الذي حسم تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا المباراة طامحاً إلى استعادة صورته المخيفة التي اهتزّت بإقصائه من كأس ألمانيا على يد فريق من الدرجة الثالثة.

وسعى البايرن من خلال الهجمات المرتدة إلى كسر دفاع كولن الذي اعتمد على الضغط المتقدم، حيث أضاع لوروا ساني فرصتين جيدتين مبكراً.

لكنّ افتتاح التسجيل لم يتأخر كثيراً، حيث تمكن كاين من هزّ الشباك، بعد هجمة مرتدة تفوّق فيها الضيوف عددياً بعد أن مرّر ساني المتقدم في الوسط إلى الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينج وأبعد مدافع كولن يوليان شابوت كرة تشوبو موتينج من خط المرمى، قبل أن يتابعها كين في الوقت المناسب داخل الشباك «20».

وتابع كين عروضه القوية منذ انضمامه إلى العملاق البافاري مطلع الموسم، وسجّل هدفه الثامن عشر، حيث يتربع على قمة هدّافي «البوندسليجا»، كما هذا الهدف هو الـ 22 لمهاجم توتنهام السابق في مختلف المسابقات.

ودافع كولن بقوة عن مرماه بعد الهدف الأول، حيث فشلت الماكينة البافارية في فرض هيمنتها، وتعزيز غلتها الهجومية على الرغم من حصولها على 21 تسديدة منها 5 مباشرة على المرمى.

وحصل ساني على فرصة أخرى خطيرة، لكنه قوبل باستبسال دفاعي جديد من شابوت قبل أن تصطدم كرة الفرنسي كينجسلي كومان بالعارضة.