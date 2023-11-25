بلوزداد «بداية قوية» وبيراميدز «انتصار تاريخي»



القاهرة (أ ف ب)

ضرب شباب بلوزداد الجزائري بقوة، في مستهل مشواره في دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تغلب على ضيفه يانج أفريكانز التنزاني 3-صفر، فيما حقق بيراميدز المصري انتصاراً تاريخياً هو الأول له في هذا الدور، وجاء على حساب مازيمبي الكونغولي الديمقراطي بهدف.

وقدم الفريق الجزائري شوطاً أول متميزاً في الجزائر العاصمة، ليكرم وفادة يانج أفريكانز بثلاثية أمام زهاء أربعين ألف متفرج، ضمن مواجهات المجموعة الرابعة «الحديدية» التي تضم أيضاً الأهلي المصري حامل اللقب وميدياما الغاني واللذين يلتقيان «السبت».

وباشر الفريق الأحمر والأبيض اللقاء بضغط كبير على ضيفه، وتمكن من خطف التقدم بعد مرور عشر دقائق عبر عبد الرؤوف بن غيث الذي تابع كرة مرتدة من الدفاع التنزاني، إثر عرضية من ركلة ركنية رفعها أسامة درفلو «10».

وشدد الفريق الجزائري ضغطه فارضاً حصاراً قوياً على ضيفه الذي اعتمد على المرتدات السريعة، وتمكن الفريق الجزائري من ترجمة ضغطه إلى تقدم مريح، عندما أضاف عبد الرحمن مزياني الهدف الثاني، إثر اختراق وعرضية من درفلو «45».

وقبل النهاية استغل الجامبي لامين دجالو تمريرة مزيان المتميزة ليضيف ثالث أهداف أصحاب الأرض، إثر تسديدة صاروخية من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع تنزاني واستقرت في الشباك «90+4».

استهل بيراميدز المصري مشواره في البطولة القارية بفوز على ضيفه مازيمبي الكونغولي بهدف نظيف، في افتتاح المجموعة الأولى، وهذا الفوز هو الأول له في دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ويدين بيراميدز بهذا الفوز إلى هدف الجنوب أفريقي فخري لاكاي «54»، ليحصد أول ثلاث نقاط له مع صدارة المجموعة، في انتظار مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي ونواذيبو الموريتاني «الأحد»، فيما تذيّل مازيمبي الترتيب بلا نقاط.

وسيطر لاعبو بيراميدز على غالبية فترات الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

وضغط لاعبو النادي المصري مع بداية الشوط الثاني، وأرسل المغربي محمد الشيبي كرة عرضية مهّدها الكونغولي فيستون ماييلي على مشارف منطقة الجزاء للاكاي الآتي من بعيد ليسددها مباشرة في الشباك إلى يسار الحارس أليون فاتي «54».

وأهدر رمضان صبحي فرصة مضاعفة النتيجة «69»، بعدما تلقى تمريرة من عبد الله السعيد داخل منطقة الجزاء، تباطأ في التسديد لتصطدم الكرة بالدفاع وتتحول إلى ركنية، قبل أن يسدد ماييلي أيضاً في العارضة «87»، وأنقذ فاتي مرماه من هدف محقق في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع بتصديه لتسديدة المنفرد ماييلي أيضاً.