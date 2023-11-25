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الرياضة

بطولتا ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول تنطلقان الأحد

بطولتا ولي عهد الشارقة وأحمد بن راشد للخيول تنطلقان الأحد
25 نوفمبر 2023 11:36

 
عصام السيد (الشارقة)

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ينظم مضمار الشارقة لونجين، يوم الأحد، بطولتي كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة، وكأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم للخيول المهجنة الأصيلة، ويبلغ إجمالي جوائز الحفل 560 ألف درهم، برعاية مركز دبي العقاري، وبدعم من مجلس الشارقة الرياضي.
وخصص الشوط الخامس على كأس سمو ولي عهد الشارقة للخيول العربية الأصيلة من الإنتاج المحلي والمصنفة بعمر أربع سنوات وما فوق لمسافة 1200 متر «شروط»، وهو شوط تصل جوائزه إلى 200 ألف درهم، وتشارك في السباق حصة كاملة من الخيول يتصدرها «بسام الوثبة»، و«اس جيزان»، و«مرموق».
بتوجيهات ورعاية سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم الأب الروحي لمضمار جبل علي، دُشِّنَت النسخة الثانية من سلسلة الإمارات لسباقات السرعة، وبدايتها من مضمار الشارقة خلال الموسم الحالي.
وخصص الشوط السادس على كأس سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم برعاية سلسلة الإمارات لسباق الخيل، للخيول المهجنة الأصيلة لمسافة 1200 متر «شروط» وجوائزه 200 ألف درهم، وأبرز المرشحين للفوز «توز»، و«رود بلوك»، و«مشاكل».
ويتنافس «اير فورس منصور»، و«راسخ الوثبة» و«مايسترو»، على لقب كأس دبي كريك تاور في الشوط الأول لمسافة 1200 متر المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.
وتسعى «شروق الوثبة»، و«جاب غزالة»، و«فتنة»، للفوز في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر على لقب كأس الياسمين المخصص للخيول العربية الأصيلة المبتدئة.
وسيكون كأس الفردوس في الشوط الثالث لمسافة 1700 متر، مسرحاً لتنافس الخيول العربية الأصيلة المبتدئة التي تسعى لتحقيق أول فوز لها، ويتصدرها «جي ار باتريوت»، و«ميسور الشام»، و«جوهر».
ويواجه «الجمري»، تحدي كل من «الباهر»، و«مجدي»، في تحدي الشوط الخامس لمسافة 2000 متر، على لقب كأس بالما سبرنج، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق «تكافؤ».
من جانبه، أكد محمد الأحمد مدير عام مضمار جبل علي، أن سلسلة الإمارات لسباقات السرعة بادرة تعاون بين مضامير الدولة، تهدف إلى الارتقاء بسباقات الخيل بين مختلف المضامير، وأيضاً تعد دعماً كبيراً للملاك والمدربين والفرسان، وتوجد أجواء من الإثارة والتحدي، وتفتح آفاقاً متميزة للشراكات المؤسسة بين المضامير.

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