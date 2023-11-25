«نجم الوثبة» بطل بني ياس



عصام السيد (دبي)



تُوج الجواد «نجم الوثبة» للوثبة للسباقات العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بلقب بطولة بني ياس للخيول العربية الأصيلة للفئة الثانية، فيما حصدت خيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ثنائية لافتة، عبر «ميد ان دبي»، و«بوك رفيو».

كما حققت خيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم ثنائية مستحقة عبر «لهفتي»، و«وثوبان» في سباق مضمار ميدان الثاني للخيول، والذي بلغ إجمالي جوائزه 1.9 مليون درهم برعاية نخيل.

وقدم «نجم الوثبة»، بإشراف ماجد الجهوري، وبقيادة برناردو بينيرو، عرضاً لافتاً في بطولة بني ياس لمسافة 1400 متر، البالغة جوائزها 300 ألف درهم، انتهي بتقدمه بفارق 2.5 طول، ومسجلاً 1:33:89 دقيقة.

وتفوق «ميد ان دبي» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سالم راشد بن غدير، وقيادة مايكل بارزلونا، وبفارق طولين، بجائزة الشوط الثالث لمسافة 1600 متر، وحصل على لقب نخلة جبل علي، ومسجلاً 1:39:60 دقيقة.



وحقق «الثنائية» لخيول سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وللمدرب سالم بن غدير، الجواد «بوك رفيو»، بقيادة رويستون فرنش، حين انطلق بصورة لافتة متفوقاً بفارق 6.75 طول عن أقرب منافسيه في الشوط السابع لمسافة 1900 متر على لقب ثندر سنو للتكافؤ، ومسجلاً 1:59:52 دقيقة.

وحصدت المهرة «لهفتي» الفوز الأول لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، جائزة نخلة جميرا في الشوط الثاني لمسافة 1200 متر، حين تفوق على أقرب منافسيه بفارق 3 أطوال، ومسجلة زمناً 1:12:98 دقيقة.

وقاتل الجواد «ثوبان» بشراسة لينتزع الفوز الثاني لخيول سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف مايكل كوستا، وقيادة بن كوين، قبل أن يحصد لقب الشوط الخامس لمسافة 1400 متر، على لقب ذا فيو آت ذا بالم وسجل البطل1:14:31 دقيقة.

وحقق «مندلسون باي» لسويت اند بوينتد ريسنج، بإشراف بوبات سيمار وقيادة تاج أوشي، فوزاً مستحقاً في الرميات الأخيرة وبفارق طول في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر، على لقب بالم ويست بينس، وسجل البطل 1:26:21 دقيقة.

ومنح «النفود» لمايكل هيلاري، ونيجار بورك «الثنائية» للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي بفوز بفارق 6.75 طول في الشوط السادس والرئيسي لمسافة 1600 متر على لقب دبي كريك مايل، البالغة جوائزه نصف مليون درهم، ومسجلاً 1:37:55 دقيقة.

وكان مسك الختام «ساوذرن أرتست» لفترياتي هاي، الذي منح الثلاثية «هاتريك» للمدرب بوبات سيمار، والفارس تاج أوشي، بفوز مستحق بالشوط الثامن لمسافة 1600 متر على لقب جزر دبي، ومسجلاً 1:39:93 دقيقة.