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الرياضة

«المسار المستقيم» يفتتح أبوابه للجماهير

«المسار المستقيم» يفتتح أبوابه للجماهير
25 نوفمبر 2023 12:30

أبوظبي (الاتحاد)

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افتتح مدرج المسار المستقيم الغربي، في حلبة مرسى ياس، أبوابه أمام مشجعي «الفورمولا-1»، تزامناً مع جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، وتم بناء المدرج الأحدث في الحلبة خصيصاً للسباق الختامي لبطولة «الفورمولا-1» لعام 2023، والذي يقدم للمشجعين مشاهدة رائعة للتجارب والسباقات، بفضل إطلالته المتميزة على المنعطفين السادس والسابع على المسار، بالإضافة إلى توفير رؤية فريدة للمتسابقين، وهم يعبرون خط بداية السباق في الحلبة.
ومع توقع جذب السباق الختامي لبطولة «الفورمولا-1» في أبوظبي أكبر عدد من المشجعين على مدار سنوات إقامة الحدث في حلبة مرسى ياس، أعلن منظمو الحدث عن تجربة شرفة المنعطف الثاني، التي توفر إطلالة غير مسبوقة على مسار السباق عند هذا المنعطف، إلى جانب تقديمها أجواء حصرية عبر مجموعة من خيارات الضيافة الراقية من أشهر العلامات العالمية، بما في ذلك مطاعم نوبو وهاكاسان وإستياتوريو ميلوس، التي تمتاز بقوائمها الفريدة والمتنوعة للأطعمة في الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة.
وشهد انطلاق فعاليات عطلة نهاية الأسبوع توجه المشجعين نحو تلة أبوظبي للاستمتاع بتجربة هورايزون 360 الجديدة كلياً، التي توفر إطلالة بانورامية على مسار حلبة مرسى ياس الشهير، البالغ طوله 5.28 كيلو متر، من أعلى نقطة في الحلبة.

 

الإمارات
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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