فيرستابن يضرب «المعدل الأفضل» بعد صمود 71 عاماً!

أبوظبي (الاتحاد)



شهد موسم «الفورمولا-1» لعام 2023 إنجازات فريدة وتسجيل أرقام قياسية وتحطيم أخرى، وابتداءً من السباقات التي تظل في ذاكرة البطولة، ووصولاً إلى إنجازات السائقين الذين سطروا أسماءهم في مسيرة البطولة الممتدة إلى 75 عاماً، نستعرض لمحة عن أهم ما شهده الموسم من إنجازات متميزة.

لا يخفى على أحد أن ماكس فيرستابن تمتع بموسم رائع، ويصل السائق الهولندي إلى أبوظبي، بعد أن حسم لقب بطولة السائقين، وفي جعبته جبل من الكؤوس، ولا تقتصر إنجازات البطل المتوج مرتين بلقب بطولة السائقين على تحقيق أكبر عدد من الانتصارات المتتالية في موسم واحد فحسب، بل تتعداها إلى حصد أكبر عدد من الانتصارات في الموسم نفسه بشكل مطلق، من ناحية عدد السباقات ونسبتها ضمن البطولة، حث سجل الهولندي البالغ 26 عاماً 18 انتصاراً في الموسم الحالي، ليتغلب على معدل الانتصارات الذي حققه ألبرتو أسكاري البالغ 75%، والذي صمد منذ عام 1952، إذ تبلغ نسبة انتصارات ماكس حالياً 85% بعد فوزه بسباق جائزة لاس فيجاس الكبرى في الأسبوع الماضي.



وصعد السائق الهولندي منصة التتويج 20 مرة خلال الموسم، ليحمل هذا الرقم القياسي الجديد، بالإضافة إلى الرقم القياسي لعدد النقاط المجموعة في موسم واحد، ويبلغ رصيده من النقاط 549 نقطة حالياً، قبل انطلاق سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، حيث يصل إلى حلبة مرسى ياس حاملاً فرصة إضافة المزيد من الأرقام إلى هذين الإنجازين.

شهدت مسيرة فرناندو ألونسو في سباقات «الفورمولا-1» صعوده منصة التتويج للمرة المائة في سباق الجائزة الكبرى لـ «الفورمولا-1» في السعودية في أول موسم له مع فريق أستون مارتن، وينضم السائق الإسباني إلى مجموعة من كبار السائقين المخضرمين تضم مايكل شوماخر وآلان بروست وكيمي رايكونن وسيباستيان فيتيل وزميله السابق في فريق ماكلارين لويس هاملتون.

وحقق الإسباني المتوج مرتين ببطولة العالم للسائقين بداية قوية لهذا الموسم، تمكن من الوصول إلى خط النهاية خمس مرات في تسعة سباقات، ابتداءً من الجولة الافتتاحية في البحرين، وصولاً إلى سباق جائزة النمسا الكبرى، ويصل السائق البالغ 42 عاماً إلى حلبة مرسى ياس، وهو في المركز الرابع على ترتيب البطولة، حيث يواجه منافسة قوية على المركز الرابع مع كل من كارلوس ساينز الذي يعادله بعدد النقاط، ولاندو نوريس وشارل لوكلير برصيد 195 نقطة و188 نقطة على الترتيب.

واستقبل الجيش البرتقالي منافسات بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» بأسلوب بديع، وشهدت عطلة أسبوع السباق العديد من الأحداث غير المسبوقة، وعلى الرغم من أن حلبة زاندفورت تشتهر بمنعطفاتها عالية السرعة وفرص التجاوز المحدودة، إلا أن مسار سباق جائزة هولندا الكبرى لـ «الفورمولا-1» يحمل الآن الرقم القياسي في عدد التجاوزات في سباق واحد، إذ شهد أكثر من 180 عملية تجاوز على مدار 72 لفة، متغلباً على الرقم السابق الذي كان يحمله سباق الجائزة الكبرى في الصين لموسم 2016.