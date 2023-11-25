فوز شباب الأهلي والجزيرة في «أقوياء اليد»



رضا سليم (دبي)



يدشن منتخب اليد يوم الأحد، مرحلة جديدة من الإعداد للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ21 بالبحرين، التي تقام من 11 إلى 22 يناير المقبل، المؤهلة إلى كأس العالم 2025، في كرواتيا والدنمارك والنرويج.

ويبدأ التجمع بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر لمدة أسبوع، قبل أن ينتقل المعسكر إلى صالة نادي الشارقة الأسبوع المقبل، وتتواصل لجنة المنتخبات مع الأندية لتحديد صالات التدريب، ويتخلل التدريبات اللعب 4 مباريات ودية مع منتخبات خليجية وعربية خلال ديسمبر المقبل، ويسعى الاتحاد لإقامة دورة ودية نهاية ديسمبر.

في الوقت الذي اعتذر الاتحاد عن عدم مشاركة المنتخب في البطولة الدولية بقطر، على أن يغادر إلى معسكر أوروبي من 2 إلى 8 يناير، على أن يتوجه إلى البحرين 9 يناير المقبل.

من ناحية أخرى، تغيرت صدارة دوري أقوياء اليد، بتقدم شباب الأهلي إلى المركز الأول في جدول الترتيب، برصيد 6 نقاط، بعد فوزه على النصر 34-24، في المباراة التي أقيمت بينهما بصالة النهدة بشباب الأهلي، ضمن الجولة الثالثة للمسابقة، وانتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض 18-13، ويلاحقه الجزيرة الذي حقق الفوز الثاني له في المسابقة على حساب الوصل 28-24 في المباراة التي جرت بينهما بصالة «فخر أبوظبي» ضمن الجولة نفسها، وانتهى الشوط الأول 18-12 لأصحاب الأرض، ليرفع الفريق الجزراوي رصيده إلى 6 نقاط، وبفارق الأهداف عن المتصدر، وينتظر الفريقان مواجهة مليحة مع العين ولكل منهما 6 نقاط، وليس لهما مباريات مؤجلة.

يذكر أن الجزيرة وشباب الأهلي لهما مباراة مؤجلة لكل منهما مع الشارقة، بسبب مشاركة الأخير في البطولة الآسيوية للأندية، ويتوقف الدوري مع نهاية الجولة الثالثة حتى نهاية البطولة الآسيوية بالبحرين.