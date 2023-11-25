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الرياضة

سلامة الخاطري نائباً لرئيس مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي

سلامة الخاطري نائباً لرئيس مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي
25 نوفمبر 2023 12:46

 
الرياض (الاتحاد)

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اختار مجلس اللاعبين البارالمبي الآسيوي المنتخب، في اجتماعه الأول الذي عقده برئاسة الياباني هيرويوكي ميساكا في العاصمة السعودية الرياض، بطلتنا سلامة الخاطري لاعبة منتخبنا للريشة الطائرة والدراجات الهوائية، ونجمة نادي دبي لأصحاب الهمم نائباً لرئيس المجلس، وذلك على هامش «كونجرس الرياض»، وحضر ماجد العصيمي، رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، جانباً من الاجتماع.
وتعد الخاطري فارسة إرادة وسفيرة الطاقة الإيجابية بمواهبها المتعددة وعلمها وثقافتها وحضورها القوي وذكائها، وهي بطلة بدرجة كيميائية خريجة بريطانيا ورياضية.
وأحبت بطلة الإرادة الرياضة، حيث زادتها الإعاقة الحركية إصراراً ومسؤولية، خصوصاً أن الأسرة أزالت عنها الصعاب بالتشجيع المتواصل، مما مثل لها قوة دفع كبيرة، بعد رسم معالم العديد من الخطط، والتي أنارت طريقها، وأشاعت السرور والسعادة في نفسها، وجعلتها أمام تحد كبير لتطلق العنان، ومن ثم تطوي صفحة الصعاب بلا عودة، لتحقق هذا النجاح الكبير، بفوزها في انتخابات مجلس اللاعبين الآسيوي التي أقيمت على هامش دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الأخيرة «هانجتشو».
وبارك ماجد العصيمي لسلامة الخاطري هذا الإنجاز، بحصولها على منصب نائب رئيس مجلس اللاعبين الآسيوي، مشيراً إلى أنه ثمرة دعم القيادة الرشيدة لـ «أصحاب الهمم» وتمكينهم في المجتمع، مما كان له المردود الإيجابي على وجودهم في المحافل القارية والدولية.
وقال: إن البطلة الإماراتية الخاطري تعمل مع زملائها في مجلس اللاعبين الآسيوي، من أجل إيصال صوت لاعبي أكبر القارات، والاستماع إلى مطالبهم، وإشراكهم في القرار، وتوسيع دائرة الاتصال، حتى يتبادل اللاعبون الخبرات، ومعرفة آخر التطورات التي تحدث في الحركة البارالمبية القارية، إضافة إلى تنمية ثقافاتهم ومهاراتهم.
من ناحيتها، وصفت سلامة المنصب بأنه فخر ومسؤولية جديدة لإيصال صوت الرياضيين الآسيويين، وقالت: أسعى لإيصال صوت اللاعبين ومتطلباتهم والعمل بروح الفريق الواحد تحقيقاً للأهداف المنشودة وخدمة لأصحاب الهمم في «القارة الصفراء»، خصوصاً أن فوزي بعضوية المجلس في الانتخابات الأخيرة، واختياري لمنصب نائب الرئيس يضاعف من مسؤوليتي، حتى أكون عند حسن ظن الجميع، خصوصاً أن فتاة الإمارات على قدر التحدي دائماً، في ظل الاهتمام الذي تحظى به من القيادة الرشيدة.

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