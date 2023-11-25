«الفورمولا-1» يترقب «أبطال المستقبل»



أبوظبي (الاتحاد)

مع الإعلان عن حجز جميع مقاعد بطولة العالم لـ «الفورمولا1-» للموسم القادم، باستثناء مقعد واحد، يوفر سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى في أبوظبي، فرصة للتطلع إلى المواهب الصاعدة في بطولتي «الفورمولا-3» و«الفورمولا-2» الراغبين بوضع بصمتهم وإبراز قدراتهم وإثارة اهتمام فرق «الفورمولا-1»، والانضمام إلى شبكة انطلاق البطولة عندما يحين الوقت.

وفي بطولة «الفورمولا-2»، يصعب تجاهل الفرنسي ثيو بورشير، الذي وصل إلى حلبة مرسى ياس للمشاركة في الجولة الأخيرة من البطولة، وهو على قاب قوسين أو أدنى من الظفر بلقبها لهذا الموسم.

ويحط سائق فريق أكاديمية ساوبر في أبوظبي، وفي رصيده 191، حيث يتعين عليه تفادي الأداء المتواضع الذي ظهر به خلال الجولات الأخيرة، والعودة إلى المستوى القوي الذي قدمه في المراحل الأولى من الموسم، إذ يأمل فريق إيه آر تي جراند بري تسجيل لقب البطولة معه، بعد أن كان آخر لقب حققه الفريق في عام 2019 مع نك دي فريز.

ويتبعه عن قرب فريد فيستي، سائق فريق بريما رايسينج، الذي يبذل قصارى جهده لمنافسة ثيو بورتشير على صدارة الترتيب، ويعد فريد فيستي أول سائق من أكاديمية فريق مرسيدس يشارك في بطولة «الفورمولا-2» بعد جورج راسل، ويسعى السائق الدانماركي البالغ 21 عاماً إلى إنهاء هذا الموسم على أفضل وجه، وذلك بعد أن حل في المركز التاسع خلال الموسم الماضي، وتكرار أدائه على حلبة مونزا هذا العام، حيث تمكن من الفوز بسباق السبرينت.

كما يستحق فيكتور مارتينز، زميل ثيو بورتشير في فريق إيه آر تي جراند بري الذكر أيضاً على هذه القائمة، ويأمل سائق أكاديمية فريق ألبين بإضافة المزيد من النقاط إلى رصيده البالغ 130 نقطة على مسار حلبة مرسى ياس، وصعود سلم الترتيب حيث يحتل حالياً المركز الخامس، فيما يتبعه وبفارق نقطة واحدة فقط البريطاني أوليفر بيرمان الذي قدم أداءً قوياً في عدد من الحلبات، ويأمل بتقديم أداء جيد في أبوظبي، وتقليص فارق النقاط الذي يفصله عن فريد فيستي، زميله في فريق بريما الذي يحتل المركز الثاني على ترتيب البطولة حالياً.

واختتمت بطولة «الفورمولا-2» منافسات الموسم على حلبة مونزا في أوائل سبتمبر، وحصد السائق جابرييل بورتوليتو لقب البطولة في جولتها الأخيرة بعد أداء قوي على مدار جولاتها التسع، ولفت أداء البرازيلي البالغ 19 عاماً انتباه الفرق والمشجعين على حد سواء، حيث بادر فريق ماكلارين خلال الشهر الماضي إلى تسجيل السائق الشاب في برنامج تطوير السائقين التابع للفريق.

وكان قرار السائق البريطاني زاك أوسوليفان بالانتقال من فريق كارلين إلى بريما رايسينج في موسم 2023 جيداً، على الرغم من تأخره بفارق 45 نقطة عن بورتوليتو مع نهاية الموسم، وقدم سائق أكاديمية ويليامز البالغ 18 عاماً أداءً قوياً؛ ما شجع فريق أيه آر تي جراند بري على ضمه إلى صفوفه في بطولة «الفورمولا-2» للموسم القادم.

أنهى سائق بريما باول آرون موسم «الفورمولا-2» في المركز الثالث بفارق 7 نقاط، وصعد السائق الأستوني الشاب منصة التتويج أربع مرات خلال الموسم، وسجل فوزاً مهماً على حلبة ريد بُل رينج في النمسا، وكان باول قد انتقل إلى بطولة «الفورمولا-3»، بعد تحقيقه المركز الثالث في بطولة ألبين للفورمولا الإقليمية الأوروبية مرتين على التوالي في موسمي 2021 و2022، وكان فريق مرسيدس عند حسن كلمته، إذ بادر الفريق إلى في برنامج تطوير السائقين الناشئين في يوليو 2019.