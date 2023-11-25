سيكو بابا الأفضل بـ 8.7 في ثلاثية «الراقي» و«الملك»



علي معالي (الشارقة)



أكد المالي سيكو بابا لاعب البطائح أنه الأفضل، من دون منازع، خلال مباراة فريقه أمام الشارقة، في افتتاح «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحصوله على أعلى درجات الجودة والإجادة والتألق 8.7 من 10، في مباراة دراماتيكية انتهت بالتعادل 3-3، رغم تقدم البطائح بأهدافه الثلاثة في أول 35 دقيقة.

أسهم سيكو في ثلاثية «الراقي»، حيث أحرز الهدف الأول ببراعة ومهارة، وصنع الهدفين الثاني والثالث لعبدالله عبدالرحمن وألفارو أوليفيرا، وشكل إزعاجاً لدفاع الشارقة طوال الشوطين، ورفع الشاب «22 عاماً»، والذي يلعب بصفة «مقيم» رصيده إلى 3 أهداف، والطريف في أهدافه الثلاثة التي سجلها في الموسم الحالي أن جميعها افتتاحية لـ «الراقي».

سجل سيكو بابا هدفه الأول في شباك عجمان في الدقيقة 29 بالجولة السادسة، والتي انتهت بالتعادل 1-1، وهدفه الثاني في شباك النصر في الدقيقة 39، وانتهت المباراة بهدفين لمصلحة للبطائح، والهدف الثالث في شباك عادل الحوسني حارس الشارقة في الجولة الثامنة بالدقيقة 19.

وبخلاف أن اللاعب سجل 3 أهداف في شباك المنافسين، نجح أيضاً في صناعة 3 تمريرات ذهبية، مما يؤكد أنه موهبة بالفعل تصنع مع الراقي فارقاً، ويعتمد عليه المدرب الروماني رادوي جيداً في خطته الهجومية للفريق.

ووصل عدد أهداف سيكو بابا بدوري المحترفين إلى الرقم 5، حيث استطاع الموسم الماضي تسجيل هدفين في مرمى النصر والظفرة.

وجاء الحارس إبراهيم عيسى في المركز الثاني في التقييم بالمباراة بـ 8.1، بعد التصدي لعدد كبير من الفرص التي أتيحت للشارقة، والمهاجم الشاب ألفارو أوليفيرا 7.2، وشكل ثنائياً خطيراً أزعج دفاع «الملك» طوال المباراة، وأسهم اللاعب كذلك في تعادل فريقه بهدف وتمريرة ذهبية لسيكو بابا، والمدافع ديني بورخيس بـ 7.1، الذي أدى دوراً في إيقاف خطورة هجوم الشارقة، مع زميله محمد أحمد.