الأزهري يعتلي منصة التتويج



أبوظبي (الاتحاد)



خطف كيانو الأزهري، سائق ياس هيت للسباقات، المركز الأول للسباق الافتتاحي لجولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، ليحقق بذلك فوزه الأول في تاريخ الجولة خلال مسيرته مع الفريق، ويصبح أول سائق يعتلي المركز الأول على منصة التتويج الجديدة في حلبة مرسى ياس.

ومنذ بداية السباق، الذي يقام ضمن فعاليات سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، استطاع الأزهري أن يخطف صدارة المتسابقين، ويحافظ عليها حتى نهاية السباق، متفوقاً على فيديريكو الرفاعي سائق إكسيل موتورسبورت، الذي حجز مكانه في منصة التتويج في المركز الثاني.

أما المركز الثالث على منصة التتويج الجديدة، فكان من نصيب سائق بريما ريسنج، فريدي سلاتر، في حين حقق ثنائي ياس هيت للسباقات، راشد الظاهري وحمده القبيسي المركزين الرابع والخامس على التوالي، بفارق أقل من ثانية، بعد سباق شيّق شهد تنافساً قوياً على المسار بينهما.

ومع بقاء سباق واحد في جولة كأس «الفورمولا-4» الإمارات، تعود الفرق المشاركة للتنافس على حلبة مرسى ياس في الساعة 11.40 صباح الأحد، في اليوم الختامي لفعاليات سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» لعام 2023.



