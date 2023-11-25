نجاح جماهيري كبير لسباق زايد الخيري في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، أقيم سباق زايد الخيري، وشهد توافد العائلات والأصدقاء والعدائين بمختلف القدرات والمستويات إلى جزيرة الريم، صباح أمس، للمشاركة في الحدث الذي يمثل ملتقى للأشخاص الذين يسعون لتحقيق هدف واحد، يتجلى في الجري من أجل الخير.

حضر الآلاف من الأشخاص، من داخل الدولة وخارجها، للمشاركة في الجري والمشي أفراداً وعائلات وأندية، ضمن الحدث الذي يتميز بأجوائه المتميزة والتنافسية طوال الصباح.

ومع مجموع جوائز قدرها مليون درهم، سيتم توزيعها على الفائزين حسب الفئة والمسافة والسباق، أثبتت نسخة 2023 من السباق مرة أخرى نجاحها الباهر.

وكانت رسالة الخير والعطاء قد انتشرت في جميع أنحاء العالم على مدار أكثر من عشرين عاماً، ولا تزال تمثل الأساس الذي تقوم عليه جميع نسخ سباق زايد الخيري التي تقام في مختلف المدن.

وأكد الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، أن الرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، جسدت للعالم مبادرة إنسانية نبيلة من أرض الإمارات إلى مختلف دول العالم، ترتكز على إرث الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ومقترنة باسمه ودوره في إرساء المبادئ الإنسانية، وقيم التعايش والسلام والمحبة بين شعوب العالم، وغرس الأمل في نفوس المرضى، وتبني المشروعات الرائدة والداعمة للعمل الإنساني، ودعم مسيرة الخير والعطاء والنماء للشعوب كافة.



وثمن رئيس اللجنة العليا المنظمة دعم ومتابعة ورعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، لإقامة فعاليات السباق في أبوظبي، وحرصه على نجاحه، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في تحقيق غاياته، وتأكيد مكانته الكبيرة في نفوس الجميع، ما كان له أثر ملموس في النجاح الذي حققه أمس، بمشاركة كبيرة من الإماراتيين وأبناء الجاليات الشقيقة والصديقة، في لوحة معبرة ومتكاملة، ومنصة موحدة تحت مظلة العطاء الإنساني، اجتمع حولها الآلاف من فئات المجتمع المختلفة لتأكيد تضامنهم ودعمهم لقيم ومبادئ وأهداف السباق.

وقال: «بينما نحتفل بختام فعاليات سباق زايد الخيري في أبوظبي، أجد نفسي ممتناً برؤية التفاني والالتزام التي أبداها مجتمعنا بأكمله على خط السباق، وإن كل خطوة تُخطى لا تعكس التفاني الشخصي، بل تجسد الإقبال الجمعي على حب العطاء، وبترقب كبير نتطلع إلى المستقبل، حيث يسعدنا الإعلان عن النسخة القادمة التي ستُقام في جمهورية مصر العربية الشقيقة، لنواصل زرع بذور الأمل والتضامن، وتعزيز الشعور بالوحدة والعطاء الذي يميز جوهر سباق زايد الخير».

وأوضح الكعبي أن إقامة النسخة القادمة في مصر رسالة جديدة من الوفاء لقيمه ودوره في دعم المشاريع الإنسانية في هذه الدولة الشقيقة التي تربطنا بها علاقات تاريخية، وروابط الإخاء والمحبة لقيادتها وشعبها، مواصلة لمرحلة سابقة شهدت العديد من الفعاليات الناجحة التي عكست التفاعل الواسع من الفئات المجتمعية المختلفة مع فكرة وأهداف السباق، لاسيما أن التدافع الكبير في المشاركات السابقة من الأشقاء في مصر يؤكد الأثر الكبير الذي حققه هذا الإرث الإنساني الخالد.

ووصف الكعبي الأجواء التي رافقت السباق أمس في أبوظبي بأنها تعبر عن قيم وأهداف السباق، والشعور المتعاظم من أفراد المجتمع بأن مجرد المشاركة في فعالياته بعيداً عن حسابات الفوز أو الخسارة، هو المحور والمرتكز الراسخ الذي غرسه الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في نفوسنا، وهو ما يلهمنا للتجاوب مع المبادرات الإنسانية، والتفاني في العمل من أجل إسعاد المجتمعات، كما أن هذه التظاهرة الرياضية تحولت إلى إرث مستدام للتعاون الإنساني بين جميع الشعوب في بقاع الأرض المختلفة.

وأكد عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، أن سباق زايد الخيري يمثل «علامة متميزة» في مسيرة الخير والعطاء التي تنتهجها دولة الإمارات على مدار سنوات، في سبيل العمل الخيري والإنساني بكافة صوره وأشكاله، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال: «تحظى نسخة أبوظبي باهتمام خاص، كونها النواة التي انطلق منها الحدث الكبير إلى العديد من المدن مثل نسخة نيويورك ونسخة مصر، وقريباً نسخة كيرالا الهندية، ونأمل أن يحقق السباق الهدف المنشود، وأن يشهد مشاركة كبيرة من الجميع».

وأضاف: «سباق زايد الخيري أحد أهم الأحداث في أجندة الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وله اعتبارات خاصة، سواء لنا أو المشاركين فيه، ويكفي أنه يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه».

وقال: «السباق الخيري هو نهر عطاء من الإمارات إلى المرضى والمحتاجين والمنكوبين في العديد من مدن العالم، وكل من يشارك فيه يخرج فائزاً بإسهامه في دعم العمل الخيري والإنساني وتحقيق أهدافه النبيلة».

وقال الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: «كل فئات المجتمع تحرص على المشاركة بغض النظر عن العمر، سواء من المواطنين أو المقيمين، لأن الفوز بالسباق ليس هو الهدف الأسمى، وإنما يكون الهدف هو دعم العمل الخيري والإنساني وتحقيق الهدف في كل دورة للسباق، وهي في هذا العام تدعم مركز أبوظبي للخلايا الجذعية».

وأضاف: «تحضيرات نسخة أبوظبي سارت بشكل رائع في ظل تعاون كل الجهات الحكومية وغير الحكومية، بهدف إنجاح الحدث الخيري الكبير».

وخصصت إيرادات هذا السباق، لدعم الأبحاث والعلاجات المبتكرة الخاصة بأمراض السرطان في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

وقال الدكتور يندري فينتورا، الرئيس التنفيذي لمركز أبوظبي للخلايا الجذعية: «مع كل خطوة نخطوها في سباق زايد الخيري، لا نقطع أميالاً فحسب، بل نعمل معاً على تعزيز العلاجات المنقذة للحياة لمرضى السرطان، إننا نثمن مبادرة اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري بتخصيص عائدات السباق لدعم أبحاث السرطان والعلاجات المبتكرة في «مركز أبوظبي للخلايا الجذعية». وإننا نؤكد التزامنا بالبقاء في طليعة مسيرة التقدّم والابتكار العلمي، وتوفير الرعاية الطبية المتطورة، والمساهمة في تعزيز مكانة أبوظبي كوجهة عالمية طبية رائدة للعلاجات المتقدمة والبحث العلمي. كما نتطلع قدماً لمستقبل يتم فيه القضاء على مرض السرطان، فمن خلال السباق، ستخصص العوائد لدعم الأبحاث السريرية والعلاجات لتحقيق ابتكارات طبية رائدة في علاجات السرطان وتحسين صحة الأفراد، فضلاً عن تشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة واتباع أنماط حياة صحية من خلال المشاركة في هذا الحدث النوعي الذي يشهد مشاركة آلاف الأفراد».

ويواصل الحدث الذي انطلق قبل عقدين من الزمن تنفيذ مهمته حتى اليوم، ومع انتهاء نسخة أبوظبي، فإن المنظمين يتأهبون للمرحلة التالية من السلسلة، مع الاستعداد لتنظيم سباق زايد الخيري في جمهورية مصر العربية الشقيقة في 30 ديسمبر 2023.

والآن بعد انتهاء سباق أبوظبي، فإن التسجيل مفتوح للمشاركة في سباق زايد الخيري في القاهرة، حيث يدعو المنظمون الجميع للمسارعة بالتسجيل للانضمام إلى صفوف المشاركين بمختلف القدرات من خلال هذا الرابط: https://zayedcharity.run