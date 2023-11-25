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الرياضة

«دولية دبي للمظلات» تنتظر «القفزة الأخيرة»

«دولية دبي للمظلات» تنتظر «القفزة الأخيرة»
25 نوفمبر 2023 17:31

 
رضا سليم (دبي) 

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يسدل الستار مساء الاثنين عن منافسات النسخة السابعة من بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات التي نظمها اتحاد الرياضات الجوية برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي في منطقة الجميرا بدبي، وتُوزع الجوائز والميداليات على الفرق والقافزين الفائزين بنادي سكاي دايف دبي، ليودع 168 قافزاً وقافزة من 27 دولة المنافسات بعد أسبوع حافل من القفز في سماء دبي، وسبقه تنظيم بطولة أوروبا للمرة الأولى في دبي، وأيضاً بطولة هايك آند فلاي. 
وتشهد الفترة الصباحية الأحد آخر قفزتين في البطولة، لتحدد بعدها الأبطال في مسابقتي دقة الهدف والتزحلق على الماء، ويدخل منتخبنا بقوة للمنافسة على المراكز الأولى، خاصة عبدالرحمن البلوشي المتصدر لمسابقة دقة الهدف في الفردي، إلى جانب عبد الباري قبيسي، ومحمد عبيد السويدي. 
وأشاد يوسف حسن الحمادي نائب رئيس اتحاد الرياضات الجوية مدير اللجنة المنظمة العليا للبطولة بالتزام القافزين بالتوقيتات ولوائح البطولة؛ ما أسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة لهم، مشيداً بجهود اللجان العاملة، موجهاً الشكر إلى هيئة الصحة بدبي وإدارة الطرق والمواصلات وهيئة الطيران المدني، وشرطة دبي وبلدية دبي وسكاي دايف والإسعاف ومطارات دبي والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب وميديا لاند جروب التي رافقت البطولة منذ عام 2010، وقدمت جهوداً مقدرة في إعداد مسرح الحدث.

دبي
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