«إثارة» تعلن عن انضمام داعمين جدد



أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت شركة إثارة عن اتفاقيات تعاون جديدة ينضم بموجبها كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول وشركة مبادلة، ليصبحوا داعمين رئيسيين للنسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، ويساهموا في نجاح الحدث الرياضي والترفيهي الأكبر في المنطقة.

وفي هذا السياق قال سيف راشد النعيمي، الرئيسي التنفيذي لشركة إثارة: «سعداء للغاية بانضمام كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك أبوظبي الأول ومبادلة داعمين رئيسين لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي».

وأضاف: «بدعم شركائنا المؤسسين والشركات والمؤسسات الرائدة الداعمة للحدث، فإننا نسير بخطى واثقة لتقديم النسخة الأكبر والأفضل لأحد أبرز الأحداث على روزنامة الفعاليات في المنطقة، ونتطلع إلى المزيد من التعاون والابتكار مع شركائنا خلال الفترة القادمة، فيما نتطلع لاستقبال عدد قياسي من الحضور لسباق جائزة أبوظبي الكبرى في حلبة مرسى ياس».

بدوره، قال محمد المهيري، الرئيس الأول - قطاع الإمارات في بنك أبوظبي التجاري: «فخورون في بنك أبوظبي التجاري بشراكتنا الطويلة والعلاقة الوطيدة التي تجمعنا مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، الحدث المتميز الذي رسخ مكانته الريادية على الساحة العالمية، وانطلاقًا من رؤيتنا وأهدافنا فإننا ملتزمون بدعم مسيرة التطور والازدهار في أبوظبي وترسيخ مكانتها وجهة أولى للمستثمرين ولاستضافة الفعاليات الكبرى».

وقالت تريسي فولكنر، رئيس شؤون الاتصالات والعلاقات الخارجية لدى مجموعة بنك أبوظبي الأول:«سعداء بالتعاون مع سباق جائزة التحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي والانتقال بدعمنا للحدث إلى مستوى إضافي. يتمتع عملاء بنك أبوظبي الأول العالميين بالخبرة والتنافسية وهم، مثل أبوظبي، عازمون على المحافظة على موقع الصدارة في التميز الاقتصادي والرياضي، فخورون بدعم أبوظبي في تقديم تجارب عالمية المستوى حائزة على الجوائز لعشاق الرياضة وجمهر الحدث العالمي».

وقال حميد الشمري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، والرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية والموارد البشرية في شركة مبادلة للاستثمار: «ما زال سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي يحتفظ بمكانته الريادية باعتباره من أهم الفعاليات الرياضية على روزنامة الفعاليات في المنطقة، بما يقدمه من تجربة مميزة للمشجعين وتسليطه الضوء على مسيرة التطور والازدهار في الإمارات».

وأضاف: «نحن سعداء بتجديد شراكتنا مع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ «الفورمولا-1» في أبوظبي، في سبيل التعاون لبحث مجالات جديدة للنمو ودفع مسيرة التطوير».

وتأتي هذه الخطوة بعد الإعلان عن انضمام كل من شركة أبوظبي للطيران والفضاء الجوي، و«أرينا» شركاء داعمين للحدث لموسم 2023، وتوسيع دور e&، الشريك المؤسس لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1»، ليصبح أيضًا الشريك المقدم لحفلات مهرجان ياسلام لما بعد السباق.

وتشهد حفلات ما بعد السباق لهذا العام حضور نخبة من كبار نجوم الموسيقى والغناء العالميين، بما في ذلك فرقة فو فايترز، المدرجة في قاعة مشاهير موسيقى الروك أند رول، بالإضافة إلى شانيا تواين وأفا ماكس وتييستو، على منصة مسرح الاتحاد بارك، حيث يمتعون جمهور السباق بمجموعة من أجمل أنغامهم.

كما أكدت شركة إثارة تمديد شراكتها طويلة الأمد مع Musco Lighting، ترسيخاً لالتزامها بجهود الاستدامة، واستضافة سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» بأجوائه الفريدة خلال فترة غروب الشمس المدعوم بأنظمة الإنارة المتقدمة والمستدامة، وتقديم عطلة أسبوع سباق لا مثيل لها على روزنامة بطولة العالم لـ «الفورمولا-1».