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الرياضة

«شرطة أبوظبي» يكسب بطولة اللياقة البدنية والتحدي

«شرطة أبوظبي» يكسب بطولة اللياقة البدنية والتحدي
25 نوفمبر 2023 17:40

دبي (الاتحاد)

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فاز شرطة أبوظبي بالمركز الأول لبطولة اللياقة البدنية الرياضية والتحدي بنسختها التاسعة، والتي نُظِّمت بالتعاون بين اتحاد الشرطة الرياضي واتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، بينما جاء شرطة دبي بالمركز الثاني، والدفاع المدني ثالثاً، وشهدت البطولة تنظيم 4 تحديات قوية، وهي المناطق الجبلية والمناطق الصحراوية والمناطق البحرية واللياقة الرياضية والتحمل.
وأكد أحمد بن ظبوي رئيس لجنة اللياقة البدنية في اتحاد بناء الأجسام أن المنافسات ظهرت بشكل قوي، يعكس القدرة الرياضية العالية لدى المشاركين، بحيث يمكن بناء منتخب قوي للمشاركات الدولية مستقبلاً.
وقال: حققت البطولة مكاسب إيجابية مهمة نعمل على تطويرها مستقبلاً، للاستفادة بتطوير رياضة اللياقة البدنية، كاشفاً عن أن البطولة تميزت بإدراج فئة النخبة وفئة الفرق النسائية، مما يمهد لبطولات رياضية متنوعة تسمح بمشاركات فاعلة أكبر.
وثمن ابن ظبوي دعم الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي رئيس مجلس إدارة الاتحاد، بتقديم أفضل السبل التي تسهم في نجاح البطولة بشكل متميز، وبما يسهم في دعم رياضة اللياقة البدنية، ومثنياً على جهود فريق عمل اللجنة المنظمة رئيس لجنة الحكام أحمد عبدالله آل علي ومدير حكام الساحة محمد عبدالكريم العكيدي، ومؤكداً أن أجندة الاتحاد للعام 2024 تتضمن إقامة عدد من البطولات المتخصصة باللياقة البدنية، لمواصلة نشر ثقافة ممارستها.

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أبوظبي
شرطة أبوظبي
اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية
شرطة دبي
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