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الرياضة

جريزمان يحلم بـ «الليجا»!

جريزمان يحلم بـ «الليجا»!
25 نوفمبر 2023 17:43

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


لفت الفرنسي أنطوان جريزمان «32 عاماً» لاعب أتلتيكو مدريد الأنظار إليه بشدة هذا الموسم، سواء في أدائه مع منتخب بلاده، أو ناديه الإسباني، حيث لا يخفي ديدييه ديشامب المدير الفني لـ «الديوك»، أو الأرجنتيني دييجو سيميوني المدير الفني لـ «لأتليتي»، إعجابهما بأسلوب لعبه وتفهمه لخطط وتكتيكات «الكوتش»، وإسهامه في تسجيل الأهداف وصناعتها.
وفي حديث لصحيفة «ماركا»، قال جريزمان الذي لم يعد يفصله عن لويس أراجونيس الهداف التاريخي لـ «الروخي بلانكوس»، إلا 4 أهداف فقط، إنه يستحق أن يحصل على مكانة متميزة في أتليتكو مدريد. 

وأضاف: أتطلع الآن لأن أصبح شخصاً مهماً في هذا النادي، وأن أكون أحد «أساطيره»، وأمامي الآن الكثير من الأهداف التي يتعين أن أحققها هذا الموسم، نعم تلك حقيقة، وأنا أريد الفوز بالدوري الإسباني «الليجا» بل أنا محتاج لهذا الفوز، لأنني لم أحققه من قبل مع أتلتيكو، ولكن لا يزال الطريق طويلاً، وعلينا أن نعمل ونجتهد أكثر، لكي نحقق هذا الهدف المهم.
وفيما يتعلق بالرقم القياسي لعدد الأهداف مع الأتليتي، قال جريزمان بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، لا أفكر كثيراً في هذا الأمر، رغم أن الفارق حالياً بيني وبين الهداف التاريخي 4 أهداف فقط. 

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وأضاف: على أية حال أمامي الفرصة لتسجيل المزيد من الأهداف هذا الموسم، وفي المواسم القادمة، ولكنني أفضل عدم التفكير كثيراً في ذلك، واترك الأمور تسير بصورة طبيعية، إلى أن يتحقق ذلك، وأبذل كل جهدي من أجل أن يحدث ذلك في «واندا ميتروبوليتانو» معقل «الروخي بلانكوس».
ورداً على سؤال بشأن فشل تجربته القصيرة مع برشلونة، قال جريزمان إنه كان يعرف أنه سيعاني كثيراً من غضب جماهير «الأتليتي»، لأنهم لم يكونوا يرغبون في رحيله. 

وأعرب عن أمله في أن يسعد هذه الجماهير العاشقة للنادي، وأيضاً كل هواة كرة القدم.
وتمنى جريزمان في ختام حديثه «السلامة» لجميع اللاعبين والمتفرجين في المدرجات، وأن يسود «السلام» في الإستادات وتتوقف الهتافات العنصرية ضد بعض اللاعبين، وقبل كل ذلك أن يفوز مع «الأتليتي» بلقب «الليجا»، وقال: هذا حلمي الكبير.
وبدا أنطوان جريزمان، المولود في 21 مارس 1991، مسيرته الاحترافية في ريال سوسيداد 2009-2014 ومنه إلى أتلتيكو مدريد 2014- 2019، ثم انتقل إلى برشلونة، ولعب له موسمين، عاد بعدهما إلى «الأتليتي» على سبيل الإعارة، ثم انتقال نهائي حتى الآن لم يلعب جريزمان لأي نادٍ فرنسي على الإطلاق طوال مسيرته الاحترافية.
ولعب جريزمان لمنتخبات الشباب تحت 19 و20 و21 سنة، وتم تصعيده للمنتخب الأول 2014. وأهم إنجازاته مع أتلتيكو مدريد الفوز بالسوبر المحلي 2014، والسوبر الأوروبي 2018، والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» موسم 2017-2018.

فرنسا
ديديه ديشامب
جريزمان
أتلتيكو مدريد
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