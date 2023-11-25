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الرياضة

السيتي وليفربول يتعادلان في «البريميرليج»

السيتي وليفربول يتعادلان في «البريميرليج»
25 نوفمبر 2023 18:47

 
لندن (د ب أ)


فرض ليفربول التعادل 1-1، على مضيفه مانشستر سيتي، في المرحلة الثالثة عشرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وانتهى الشوط الأول بتقدم «السيتي» بهدف سجله القناص النرويجي الدولي إيرلينج هالاند في الدقيقة 27، ولكن المدافع الإنجليزي الدولي ترينت ألكسندر أرنولد أدرك التعادل لليفربول قبل عشر دقائق من نهاية المباراة. 

وتعادل «السيتي» للمرة الثانية على التوالي، بعد تعادله المثير مع مضيفه تشيلسي 4-4، في الجولة الماضية، والتي شهدت فوز ليفربول على ضيفه برينتفورد 3- صفر. 

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وسجل السيتي تعادله الثاني هذا الموسم مقابل تسعة انتصارات وخسارتين، فيما تعادل ليفربول للمرة الرابعة هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات وهزيمة واحدة. 

ورغم التعادل ظل «السيتي» في الصدارة برصيد 29 نقطة بفارق نقطة واحدة عن أقرب ملاحقيه ليفربول صاحب المركز الثاني، وبفارق نقطتين عن أرسنال صاحب المركز الثالث، والذي قد ينفرد بالصدارة، حال فوزه على مضيفه برينتفورد في وقت لاحق اليوم.

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي
ليفربول
إيرلينج هالاند
ترينت ألكسندر أرنولد
أرسنال
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