المغرب يودّع مونديال «الناشئين»



جاكرتا (أ ف ب)

أخفق منتخب المغرب تحت 17 عاماً في السير على خطى نظيره الأوّل، وخرج من ربع نهائي كأس العالم في كرة القدم، بعد خسارته أمام مالي 0-1 في سوراكارتا الإندونيسية.

وسجّل هدف المباراة الوحيد إبراهيم ديارا في الدقائق العشر الأخيرة «81»، لتبلغ مالي نصف النهائي للمرة الثالثة في آخر أربع نسخ.

وسيطرت مالي على الشوط الأول الذي شهد تسع دقائق من الوقت البدل عن ضائع بسبب الإصابات.

وكادت مالي، وصيفة 2015، تفتتح التسجيل مبكراً، عندما وصلت الكرة إلى حميدو ماكالو داخل المنطقة، لكن الحارس طه بنجوزيل تألق بصدها، وأنقذ بعدها سيف الدين شلاجمو المرمى المغربي من فرصة لقائد مالي ديارا.

وانتظرت مالي حتى الدقيقة 81 لتسجيل هدف الفوز، بعد اختراق للمنطقة عبر إبراهيم كوناتيه الذي ارتدت كرته من القائم عبر عبد الحميد آيت بودلال، قبل أن يتابعها ديارا في الشباك مسجلاً هدف التأهل إلى المربع الأخير.

وكان المغرب قريباً من إدراك التعادل في النهاية، لكن أدم بوفندر اخفق في ترجمة ركنية من مسافة قريبة.

وكان منتخب «أشبال الأطلس» بلغ الدور ربع النهائي بعد نحو سنة من الإنجاز التاريخي لـ «أسود الأطلس» الذي أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم للكبار، عندما حلّ رابعاً في مونديال قطر 2022، متخطياً أمثال إسبانيا والبرتغال في الأدوار الإقصائية.

وفي مشاركته الثانية في كأس العالم تحت 17 عاماً، بعد الأولى في 2013، عندما بلغ دور الـ16، أنهى ممثل العرب الوحيد الدور الأوّل في صدارة المجموعة الأولى برصيد ست نقاط من فوزين على بنما 2-0 وإندونيسيا 3-1، مقابل خسارة أمام الإكوادور 0-2.

في دور الـ16، احتاج لهدف قاتل في الوقت البدل عن ضائع وركلات الترجيح لتخطي إيران 4-1 «1-1» في سورابايا.

وشكّلت مواجهة «أشبال الأطلس» الذين يشرف على تدريبهم لاعب الوسط الدولي السابق سعيد شيبا، ضد مالي إعادة لمواجهتهما في نصف نهائي أمم أفريقيا في 14 مايو الماضي في الجزائر، عندما حسمها المغرب 6-5 بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً، قبل أن يخسروا النهائي أمام السنغال 1-2.

في المقابل، حجزت مالي بطاقتها إلى نصف النهائي بفوز ساحق على المكسيك بخماسية نظيفة في دور الـ16 ثم المغرب في دور الثمانية، حلّت ثانية في المجموعة الثانية بفوزين كبيرين على أوزبكستان 3-0 وكندا 5-1 مقابل خسارة أمام إسبانيا 0-1.

وتلعب مالي في نصف النهائي مع فرنسا الفائزة على أوزبكستان 1-0 برأسية إسماعيل بونيب، فيما يتواجه في نصف النهائي الثاني الأرجنتين مع ألمانيا.

وكانت البطولة مقرّرة أصلا في البيرو، لكن الاتحاد الدولي «الفيفا» قرّر سحب الاستضافة منها لفشلها في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة باستكمال البنية التحتية اللازمة للاستضافة في الوقت المحدّد، واختيرت إندونيسيا دولة بديلة في يونيو الماضي.

وتحمل نيجيريا الرقم القياسي في عدد الألقاب «5 من أصل 8 مباريات نهائية» أمام البرازيل «4 من 6» وكل من غانا والمكسيك «2 من 4»، فيما حققت السعودية أفضل نتيجة عربية عندما أحرزت لقب 1989 في أسكتلندا.