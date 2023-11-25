«العنابي» يقتحم «سباق الكبار» برباعية «الصقور»



معتصم عبدالله (دبي)



اقتحم الوحدة مربع الصدارة، بفوزه على ضيفه الإمارات 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد آل نهيان، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وجاءت الأهداف جميعها في الشوط الثاني، بوساطة عمر خربين في الدقيقة 46، أحمد نور الله في الدقيقة 52، جوانكا في الدقيقة 58، و«البديل» إسماعيل مطر في الدقيقة 85، فيما سجل الإسباني ألكاسير هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة 92، ليرفع «العنابي» رصيده إلى 15 نقطة، ويتقدم إلى المركز الرابع، مقابل بقاء «الصقور» في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

وشهدت المواجهة احتفال «المخضرم» إسماعيل مطر «40 عاماً»، بهدفه رقم 100 في الدوري على مدار 23 موسماً منذ أول هدف موسم 2001- 2002.

وضغط «العنابي» بقوة منذ الدقائق الأولى، ولاحت الفرصة الأبرز من عرضية عبدالله الكربي من الجهة اليمنى، حولها جوانكا تجاه المرمى مرت قريباً من القائم الأيمن للحارس سهيل المطوع في الدقيقة 12.

في المقابل، تصدى محمد الشامسي حارس الوحدة لمحاولة الضيوف الأولى من تسديدة الإسباني إنييستا من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

ورد المطوع على تألق الشامسي بالتصدي لتسديدة جوانكا اليسارية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها حارس «الصقور» للركنية في الدقيقة 41، أعقبتها محاولة أخيرة في الشوط الأول من كرة توغل بها باكاييف داخل المنطقة، وسدد أرضية أبعدها المدافع الصربي فيتاس من على خط المرمى في الدقيقة 45.

وأنهى «العنابي» صمود دفاع «الصقور» مع انطلاق الشوط الثاني، بعدما نجح عمر خربين في افتتاح التسجيل، في الدقيقة 46 من رأسية، مستفيداً من عرضية أحمد نور الله من الجهة اليمنى، وهو الهدف الخامس لخربين في صدارة هدافي فريقه في الدوري.

وأضاف أحمد نور الله الهدف الثاني سريعاً لأصحاب الأرض، بعدما تابع كرة مرتدة من القائم الأيمن لمرمى الحارس سهيل المطوع، وهي المرة الأولى التي ينجح فيها نور الله في التسجيل والصناعة في مباراة واحدة في «دوري المحترفين».

وعزز الأرجنتيني جوانكا أفضلية «العنابي» بالهدف الثالث، مترجماً المجهود الرائع لزميله سلطان الزعابي الذي توغل بالكرة من الجهة اليمنى لدفاع «الصقور»، قبل أن يرسل تمريرة متقنة، عالجها جوانكا بتسديدة مباشرة داخل المرمى.

وكاد «البديل» عبدالله حمد الذي شارك في مباراته الأولى في الموسم، بعد شفائه من الإصابة، أن يضيف الهدف الرابع من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس بصعوبة للركنية في الدقيقة 75.

وعوض البديل الآخر «المخضرم» إسماعيل مطر الفرصة المهدرة لعبدالله حمد، بتسجيله الهدف الرابع، بعدما تابع كرة أبعدها الحارس سهيل المطوع، وأكملها مطر بتسديدة قوية داخل الشباك في الدقيقة 85، وهو الهدف الأول لمطر «40 عاماً» في الدوري خلال الموسم الحالي.

وسجل الإسباني ألكاسير هدف «الصقور» الوحيد في المباراة في الدقيقة 92، دون أن يغير الهدف اليتيم من واقع انتصار «العنابي» بأربعة أهداف مقابل هدف.