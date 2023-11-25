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الرياضة

فيستي يتصدر «السبرينت» ويقترب من لقب «الفورمولا-2»

فيستي يتصدر «السبرينت» ويقترب من لقب «الفورمولا-2»
25 نوفمبر 2023 19:43

أبوظبي (الاتحاد)

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تمكّن فريدريك فيستي سائق بريما ريسنج من اعتلاء المركز الأول على منصة التتويج في حلبة مرسى ياس، بعد أدائه المذهل في سباق السبرينت الأخير في بطولة «الفورمولا-2» لعام 2023، ليجدد بذلك منافسته القائمة مع متصدّر البطولة ثيو بورشير الذي أنهى السباق في المركز السابع.
ومع فوزه في هذا السباق الذي يعد السادس خلال الموسم الحالي، يصبح الفارق الذي يفصل فيستي عن بورشير 16 نقطة، الأمر الذي يمثل فرصة كبيرة للأول لحصد لقب بطولة «الفورمولا-2» لهذا العام في السباق الختامي والحاسم اليوم على حلبة مرسى ياس.
أما المركز الثاني والثالث لمنصة التتويج كانا من نصيب كل من إنزو فيتيبالدي سائق رودن كارلين، وريتشارد فيرشور سائق فان أمرسفورت ريسنغ على التوالي.

الإمارات
أبوظبي
حلبة مرسى ياس
الفورمولا-1
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