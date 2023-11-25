«الأسطورة سمعة» يشارك «الملك توتي» قمة الاستمرارية!



سلطان آل علي (دبي)



سجل الأسطورة إسماعيل مطر هدفه الأول في «دوري أدنوك للمحترفين» خلال الموسم الحالي 2023-2024 في الجولة الثامنة، وذلك على حساب الإمارات الذي خسر 1-4 أمام «العنابي»، رغم صموده في الشوط الأول، والخروج بشباك نظيفة حتى الدقيقة 46.

وضرب النجم الكبير إسماعيل أرقاماً قياسية جديدة بهذا الهدف التاريخي الذي يحمل الرقم 100 في مسيرته بالدوري الإماراتي منذ موسم 2001-2002.

واستطاع مطر التسجيل في كل المواسم منذ أول خطوة له في الملاعب الإماراتية، في حالة استثنائية وفريدة من نوعها على مستوى العالم، وليس على الجانب المحلي فقط.

وعادل إسماعيل رقم الإيطالي توتي ملك روما، وأحد أساطير إيطاليا، وسجل توتي في 23 موسماً مختلفاً في الدوري الإيطالي مع روما.

وبهدف إسماعيل في شباك الإمارات يكون قد عادل الرقم القياسي على مستوى الدوريات الخمسة الكبرى المسجل باسم أسطورة إيطاليا وروما.

ويتفوق إسماعيل بهذا الرقم على أسماء كبيرة مثل رايان جيجز بـ21 موسماً متتالياً في الدوري الإنجليزي، وبالرقم نفسه كلاوديو بيتزارو بتسجيله في 21 موسماً متتالياً بالدوري الألماني، وأوجستين بيرو الذي سجل في 19 موسماً متتالياً بالدوري الإسباني.

وإسماعيل مطر الذي بلغ 40 عاماً، ما زال يثبت في كل موسم أنّ العطاء ليس بالعمر، وإنما بالجهد في أرض الميدان.

وتشير الأنباء إلى أنّ الموسم هو الأخير للنجم الكبير الذي تتبقى له 18 جولة في «دورينا»، ليزيد فيها من رصيد أهدافه، ويكسر أرقاماً قياسية جديدة.