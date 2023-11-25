فيرستابن «أول المنطلقين» في «جائزة الاتحاد للطيران الكبرى»

مصطفى الديب (أبوظبي)



تتوجه أنظار العالم يوم الأحد، صوب حلبة مرسى ياس، في العاصمة أبوظبي، حيث تختتم فعاليات جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» بإقامة السباق الرئيسي، ليكون «مسك ختام» الموسم من هنا من الإمارات أرض المحبة والسلام.

ورسمت حلبة مرسى ياس لوحات فنية عديدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية، من خلال فعاليات فاقت الخيال وسابقات لم يسبق لها مثيل، سواء كانت للمحترفين على المضمار، أو في واحة الجماهير خلف المدرجات.

ورغم حسم لقب بطولة العالم لمصلحة الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول، ولقب الصانعين لمصلحة الفريق نفسه، فإن سباق الأحد له «مذاق خاص» على مختلف الصعد، سواء للبطل الذي حسم لقبه، أو لمنافسيه من خلفه.

يسعى فيرستابن لتأكيد الجدارة، وحصد الفوز للعام الرابع على التوالي هنا في ياس، فيما يهدف الآخرون إلى مسك الختام من أرض الأحلام.

ويحتدم الصراع على لقب الجولة الختامية، وكذلك لقب وصيف الصانعين الذي ينافس عليه فيراري ومرسيدس، حيث إن الفارق بينهما لا يتجاوز النقاط الأربع.

وعلى صعيد منافسات السائقين، في الترتيب العام، حُسمت المراكز الثلاثة الأولى لكل من فيرستابن سائق ريد بول البطل، وزميله بالفريق بيريز الذي حل وصيفاً، ولويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي حل ثالثاً.

وتبقى المنافسة على المركز الرابع بين كل من ساينز سائق فيراري الذي يملك 200 نقطة، ويستاوى معه في الرصيد ألونسو سائق أستون مارتن، وكذلك لاندو نوريس سائق ماكلارين الذي جمع 195 نقطة، ولوكلير سائق فيراري الذي حصد في جعبته 188 نقطة.

على الصعيد الفني، سجل الهولندي ماكس فيرستابن بطل العالم لـ«الفورمولا-1» في الموسم الحالي، أسرع زمن في جولة التأهيل الرسمية لسباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ«الفورمولا1»، التي أقيمت على حلبة مرسى ياس في أبوظبي، في الجولة الأخيرة والختامية من بطولة العالم لـ«الفورمولا-1» لعام 2023.

وينطلق فيرستابن من المركز الأول اليوم على حلبة مرسى ياس للعام الرابع على التوالي، بعدما كان حقق أسرع زمن خلال جولة التأهيل أعوام 2020 و2021 و2022، لينطلق من المركز الأول في السباق الذي يقام في الساعة الخامسة مساء الأحد.

ويتطلع فيرستابن إلى إسدال الستار على موسمه التاريخي والاستثنائي بالفوز في أبوظبي للمرة الرابعة على التوالي، وتعزيز رقمه القياسي بأكبر عدد من الانتصارات في موسم واحد، والوصول إلى «الفوز 19» هذا الموسم.

وجاء سائق فريق فيراري، شارل لوكلير ثانياً في جولة التأهيل بفارق +0.139 ثانية خلف فيرستابن، مما يدعم حظوظه في خطف المركز الرابع على لائحة ترتيب بطولة السائقين، خاصة بعد فشل زميله في الفريق، الإسباني كارلوس ساينز في إحراز توقيت جيد في جولة التأهيل، وأنهى الجولة في المركز الـ16، فيما قدم أوسكار بياستري سائق فريق ماكلارين أداء مميزاً، ونجح في خطف المركز الثالث بتوقيت 1:23:782 دقيقة.

وواصل البريطاني جورج راسل سائق مرسيدس أداءه الجيد في سباق أبوظبي، وجاء رابعاً في التجارب التأهيلية، أمام مواطنه لاندو نوريس سائق ماكلارين، بينما أنهى لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات التجارب على حلبة ياس في المركز الـ11.

ويعد هاميلتون أكثر سائق أحرز قطب الانطلاق الأول في سباق جائزة أبوظبي على حلبة مرسى ياس «5 مرات»، وفيرستابن «4 مرات»، يليه فيتيل وروزبيرج مرتين لكل منهما، انطلق كل من مارك ويبر وبوتاس من المركز الأول في ياس مرة واحدة.