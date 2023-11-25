برشلونة.. «نقطة إحراج»!



مدريد (أ ف ب)

تجنّب برشلونة حامل اللقب خسارة وإحراجاً جديدين على أرض رايو فايكانو، عندما عادله بهدف متأخر 1-1، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وستكون الفرصة سانحة لجاره الكاتالوني جيرونا، المتصدر المفاجأة بـ34 نقطة، ووصيفه ريال مدريد بفارق نقطتين، الابتعاد أكثر عن البطل الذي رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الثالث الذي يضعه أتلتيكو مدريد «28» نصب عينيه، عندما يستقبل ريال مايوركا في وقت لاحق.

وكان رايو فايكانو، ثامن الترتيب، أسقط برشلونة في آخر زيارتين في الدوري على ملعبه القديم فايكاس، كما عاد بنقطة من أرض ريال مدريد مطلع الشهر الحالي.

وافتتح أوناي لوبيس التسجيل للمضيف من أرضية من نحو ثلاثين متراً في أقصى الزاوية اليسرى للحارس إينياكي بينيا «39»، لكن الفرنسي المخضرم فلوريان لوجون، منح الضيوف هدفاً عكسياً في الدقيقة 82، عندما حاول إبعاد عرضية الظهير أليخاندرو بالديه.

وقال مدرب برشلونة تشافي لمنصة دازون للبث التدفقي «يجب أن نفوز بهذا النوع من المباريات إذا أردنا إحراز لقب «الليجا» يجب أن نقوم بنقد ذاتي، نعاقب أنفسنا هذا الموسم من خلال منح الأشياء للخصم.

ولا يمرّ برشلونة في الأسابيع الأخيرة في أحسن أيامه، ويأمل ألا ينعكس ذلك على مباراته مع بورتو البرتغالي الثلاثاء، حيث يأمل في ضمان بطاقة تأهله إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا قبل استقبال «العنيد» أتلتيكو مدريد ثم جيرونا في مواجهتين محليتين هامتين.

ولم تكن فترة التوقف الدولية لطيفة مع برشلونة، إذ خسر لاعب وسطه اليافع جافي «19 عاماً»، حتى نهاية الموسم على الأرجح لقطع في الرباط الصليبي في ركبته، وحارسه الألماني مارك-أندريه تير شتيجن لإصابة في ظهره.

وقبل انطلاق المباراة، ارتدى لاعبو المدرب تشافي قمصاناً كُتب عليها «نحن معك، جافي».

وفيما وقف بينيا «24 عاماً»، خريج أكاديمية النادي، بين الخشبات للمرة الثالثة في الدوري، عاد الهولندي فرنكي دي يونغ من الإصابة، ولعب في خط الوسط إلى جانب العائد بيدري وأوريول روميو، وفي المقدمة، لعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي بين فيران توريس واليافع المغربي الأصل لامين جمال.

ويستقبل جيرونا في ختام المرحلة الاثنين أتلتيك بلباو الخامس، فيما يزور ريال مدريد الأحد قادش السادس عشر.



