ليفركوزن يستعيد صدارة «البوندسليجا» بفوز ثامن توالياً

بريمن (أ ف ب)

استعاد باير ليفركوزن صدارة الدوري الألماني لكرة القدم، من غريمه بايرن ميونيخ «حامل اللقب»، بفوزه على مضيفه فيردر بريمن 3-0 في المرحلة الثانية عشرة.

وافتتح ليفركوزن التسجيل بالنيران الصديقة، بعد خطأ من لاعب الوسط البلجيكي أولفيييه ديمان الذي هز شباك فريقه، بعد تسع دقائق من صافرة البداية، وأضاف الثاني عبر مدافعه الهولندي جيريمي فريمبونج (42)، قبل أن يؤمِّن المدافع الدولي الإسباني أليكس جريمالدو النقاط الثلاث بتسجيله الهدف الثالث (76).

واحتفل ليفركوزن بأفضل طريقة ممكنة، بعيد ميلاد مدربه الإسباني شابي ألونسو الثاني والأربعين، حيث حقق فوزه الثامن توالياً في الدوري، وتحديداً منذ تعادله مع بايرن ميونيخ 2-2 في المرحلة الرابعة، والـ13 توالياً في مختلف المسابقات.

كما لم يذق ليفركوزن الذي سيقابل بعد 5 أيام هاكن السويدي في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، حيث يتصدر مجموعته بالعلامة الكاملة، بعد أربع جولات، طعم الخسارة في 18 مباراة خاضها هذا الموسم في مختلف المسابقات، حيث حقق 17 فوزاً مقابل تعادل واحد.

وأعاد ليفركوزن الذي حافظ على سجله خالياً من الخسارة (11 فوزاً مقابل تعادل) فارق النقطتين مع بايرن ميونيخ الفائز بصعوبة على كولن 1-0 في افتتاح المرحلة، بعدما رفع رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة، وبفارق كبير بلغ 10 نقاط عن شتوتجارت الثالث الذي يلعب أمام آينتراخت فرانكفورت في ختام هذه الأمسية.

وحافظ بوروسيا دورتموند وصيف الموسم الماضي على آماله بحجز مقعد في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل. بعدما قلب تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ إلى فوز 4-2، ورفع رصيده إلى 24 نقطة متقدماً بفارق نقطة عن لايبزج الخامس الخاسر أمام مضيفه فولفسبورج 1-2.

وتعادل أونيون برلين مع أوجسبورج 1-1، وفرايبورج مع دارمشتات بالنتيجة ذاتها.

وتختتم منافسات المرحلة الأحد، بلقاءي هايدنهايم مع بوخوم، وهوفنهايم مع ماينز.