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الرياضة

الهلال.. «حفل التسعة»

الهلال.. «حفل التسعة»
25 نوفمبر 2023 21:14

 
الرياض (د ب أ)


حقق الهلال فوزاً كاسحاً على مضيفه الحزم 9 -صفر اليوم «السبت»، في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم. 

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وتقمص المهاجم البرازيلي مالكوم دي أوليفيرا دور البطولة بتسجيله ثلاثة أهداف «هاتريك» لفريق الهلال مقابل هدف واحد لكل من الصربي ألكسندر ميتروفيتش والصربي الآخر سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش ومحمد إبراهيم كنو ومحمد حمد القحطاني وصالح الشهري ومحمد البريك.
وعزز الهلال موقعه في الصدارة برصيد 38 نقطة، بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه النصر، وتوقف رصيد الحزم عند سبع نقاط في المركز الأخير.

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