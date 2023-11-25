«الإمبراطور» يعزز الصدارة بـ«رباعية»



مراد المصري (دبي)



عزز الوصل موقعه في صدارة الترتيب، بعد تفوقه على الجزيرة 4-2، في المباراة التي أقيمت، على استاد محمد بن زايد، ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى «20 نقطة»، في المركز الأول، وبقي «فخر أبوظبي» عند «11 نقطة» في المركز الثامن.

تقدم الوصل بهدف سجله أداما ديالة بكرة رأسية في الدقيقة 23، رد الجزيرة سريعاً بعد انطلاقة سريعة من زايد الزعابي داخل المنطقة، ليستلم الكرة من زميله بوزيلو، ويسددها قوية داخل الشباك في الدقيقة 29، استعاد الوصل التقدم بتسديدة «متقنة» من فابيو ليما سكنت الزاوية البعيدة عن الحارس علي خصيف في الدقيقة 50، وعزز عبد الرحمن صالح تقدم الوصل بهدف ثالث، من تسديدة غيرت مسارها، بعد أن اصطدمت الكرة بالمدافع خليفة الحمادي في الدقيقة 60، وأضاف كايو كانيدو الهدف الرابع، بعد 4 دقائق من مشاركته بديلاً في الدقيقة 74، قلص الجزيرة الفارق برأسية عمر تراروي في الدقيقة 79.