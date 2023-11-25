16 ميدالية للدراجات في «عربية المضمار»

القاهرة (الاتحاد)

فاز منتخب الدراجات بـ 16 ميدالية في اليوم الأول من منافسات بطولة العربية للمضمار المقامة في القاهرة، بواقع 3 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، في البطولة التي يشارك فيها أكثر من 120 لاعباً من 6 دول هي، مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الجزائر والسودان.

ونجح منتخب الكبار في تتويج الإمارات بـ 3 ذهبيات عن طريق خالد معيوف، وسيف الكعبي، إضافة إلى ذهبية السرعة الفرقية، ليؤكد تفوقه على مستوى الدراجات العربية، بينما حصل منتخب الشباب وهم حارب المرزوقي، عبدالله يوسف، خالد النعيمي، علي الزعابي، على ميدالية فضية عربية في سباق المطاردة الفرقية، في مفاجأة كبيرة بأول مشاركة للاعبين في البطولات الخارجية، بعد منافسة المنتخب السعودي على الميدالية الذهبية، بينما جاء المنتخب المصري في المركز الثالث.

وفي فئة الإناث نجح المنتخب في تحقيق الميدالية الفضية في السرعة الفرقية خلف المنتخب المصري، كما حصلت صفية الصايغ على فضيتي السرعة الفردية والكرين، وشيخة راشد عيسى على الميدالية البرونزية في نفس السباق، وحققت زهرة حسين ميدالية برونزية في سباق الإقصاء بأول مشاركة لها في كافة تخصصات المضمار، ونجحت المتسابقة الوحيدة للإمارات في فئة الشابات مروة سلمان، في التتويج بثلاث ميداليات فضيتين وبرونزية في اليوم الأول.

وأكدت خلود الظاهري، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وإداري منتخب الإمارات في البطولة العربية، سعادتها بالعدد الكبير من الميداليات التي تمثل إنجازات يومها الأول في البطولة العربية، مشيدة بأداء منتخب الشباب والإناث الرائع. ولم يكن منتخب الكبار بعيداً عن التألق، حيث سيطر على سباقات الرجال وحصل على عدد كبير من الميداليات الذهبية في مضمار البطولة.

وأشارت إلى أن البطولة العربية تعتبر بدايةً لإعداد جيل جديد من اللاعبين الشباب الذين سيكتسبون خبرات قيمة وسيكون لهم مستقبل واعد في هذه اللعبة، وذلك بفضل التواجد المستمر مع منتخب الكبار والاستفادة من الخبرات المتاحة، بما في ذلك عبدالله سويدان المدير الفني، ويوسف ميرزا مدير المنتخب ومدرب منتخب الكبار.