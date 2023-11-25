«صراع الكبار» في واجهة الجولة الثامنة لـ «دوري 21»

دبي (الاتحاد)

يحل الجزيرة وصيف ترتيب «دوري المحترفين تحت 21»، برصيد 15 نقطة، ضيفاً على الوصل الرابع برصيد 13 نقطة، على استاد زعبيل مساء اليوم، ضمن مباريات «الجولة الثامنة»، التي تشهد أيضاً مواجهة الوحدة «الثالث» أمام ضيفه الإمارات «الأخير»، فيما يلتقي بني ياس بمنافسه حتا، وتستكمل الجولة الاثنين بمباريات العين «المتصدر» أمام ضيفه شباب الأهلي «حامل اللقب»، والنصر واتحاد كلباء، وعجمان وخورفكان.

شهدت انطلاقة الجولة، فوز البطائح على مضيفه الشارقة 2-1، وسجل عبدالله الرفاعي في الدقيقة 16، وسعود الأنصاري 30 ثنائية «الراقي»، مقابل هدف للملك سجله سالم صالح في الدقيقة 57، ورفع البطائح، الذي احتفل بفوزه الثاني فقط في الدوري، رصيده إلى 7 نقاط في المركز العاشر، مقابل بقاء الشارقة برصيد 10 نقاط في المركز الثامن.

وتتركز الأنظار في الجولة على قمتي الوصل «الرابع» وضيفه الجزيرة «الوصيف»، والعين المتصدر بـ 17 نقطة أمام ضيفه شباب الأهلي «حامل اللقب» المتراجع إلى المركز السادس برصيد 12 نقطة.

وتبدو الفرصة سانحة خلال مباريات الجولة لـ «فك الارتباط» على صدارة هدافي «دوري 21»، والتي تجمع 5 لاعبين سجلوا 5 أهداف في الجولات السبع الماضية، وتضم القائمة عيسى خلفان «العين»، خليفة خميس، ماتيوس ليما «شباب الأهلي»، برونو أوليفيرا «الجزيرة»، أسامة عمار «الوصل».