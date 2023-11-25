شباب الأهلي والعين.. «كلاسيكو» الغزارة التهديفية

معتصم عبدالله (دبي)

تتصدر مواجهة «الكلاسيكو» بين شباب الأهلي «الوصيف» برصيد 17 نقطة، وضيفه العين «الثالث» برصيد 15 نقطة، على استاد راشد مساء اليوم، واجهة ختام «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، التي تشهد أيضاً مباراتي اتحاد كلباء والنصر على ملعب الأول، وخورفكان وعجمان على استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان.

وتحمل «قمة الختام» كل عوامل الإثارة المطلوبة، عطفاً على قوة الفريقين، والرغبة المشتركة في الفوز، فضلاً عن التاريخ الحافل في لقاءات «الغريمين» في «دوري المحترفين»، التي لم تغب عنها الأهداف في 28 مباراة سابقة شهدت تسجيل 85 هدفاً، بمعدل 3 أهداف في المباراة الواحدة.

وينشد شباب الأهلي «حامل اللقب»، الاستمرار في سباق الصدارة، متسلحاً بأفضلية عدم الخسارة في 7 مباريات على التوالي في الدوري، أهدر خلالها 4 نقاط بالتعادل في مباراتين أمام الجزيرة 1-1، والنصر 3-3، قبل أن يستعيد ذاكرة الانتصارات في الجولة الماضية قبل التوقف، بالفوز على مضيفه اتحاد كلباء 3-1.

في المقابل، يطمح العين إلى تجاوز «عثرة» الخسارة الثانية في سجله أمام الوصل 1-3، في الجولة الماضية، بعد الأولى أمام النصر 0-1 في «الجولة الخامسة»، ويعول «الزعيم» على القيادة الفنية الجديدة لمدربه الأرجنتيني هيرنان كريسبو، والذي تولى المهمة مؤخراً خلفاً للهولندي ألفريد شرودر المنتقل إلى النصر.

وأكد مدربا الفريقين أهمية المساندة الجماهيرية في «الكلاسيكو»، وقال الصربي ماركو نيكوليتش، مدرب شباب الأهلي الذي كشف عن مشاهدته لأكثر من 20 تسجيلاً للمواجهات السابقة بين الفريقين: «الجميع يحب مثل هذا النوع من المواجهات، ورسالتي لجماهير فريقي بضرورة الحضور والمؤازرة لحاجتنا إلى دعم الأنصار».

في المقابل، أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين جاهزية فريقه للقمة، وقال في رسالته للجمهور: «ساندونا واتركوا الباقي علينا، ومن مسؤوليتنا أن نلعب كرة حقيقية، ونخوض أول تحدٍّ معاً في الدفاع عن شعار العين، ونبذل أفضل ما لدينا لبلوغ أهدافنا».

ويتفوق «الزعيم» في المواجهات المباشرة أمام «الفرسان» في «دوري المحترفين»، برصيد 12 انتصاراً، مقابل 8 انتصارات لشباب الأهلي، فيما حسم التعادل 8 مواجهات أخرى.

وتسبق مواجهة القمة بين شباب الأهلي والعين، مباراتي اتحاد كلباء والنصر، وخورفكان والعين، حيث يلعب «النمور» وضيفه «العميد» في مواجهة «فك الارتباط» على النقاط السبع التي تجمع الفريقين اللذين يحتلان المركزين الحادي عشر والعاشر في الترتيب.

ويقود «العميد» في مباراة الليلة الإيطالي فابريزيو كاماراتا مدرب «فريق 21» بصورة مؤقتة، وتحت أنظار الهولندي ألفريد شرودر المدرب الجديد لـ «الأزرق»، والذي سيتولى المهمة رسمياً خلفاً للصربي جوران «المقال»، بعد الخسارة في مباراة الجولة الماضية أمام البطائح 0-2.

وعلى استاد صقر بن محمد القاسمي في خورفكان، يتطلع «أصحاب الأرض» إلى الوصول إلى النقطة العاشرة في المواجهة أمام ضيفه عجمان «الأخير» برصيد 3 نقاط، وخسر الفريقان 0-1 في الجولة الماضية، قبل التوقف أمام بني ياس والوحدة على التوالي، وستكون مباراة الليلة التاسعة في تاريخ مواجهات الفريقين، بعدما حقق «البرتقالي» الفوز في 4 مواجهات، مقابل انتصارين لـ «النسور»، والتعادل في مباراتين.

«الزعيم» يترقب «احتفالية 50»

تنتظر جماهير العين صاحب «الهدف 50» لفريقها في المواجهات أمام شباب الأهلي في مباراة الليلة، في قمة ختام الجولة الثامنة، وسجل هجوم «الزعيم» 49 هدفاً في مرمى «الفرسان» في المواجهات السابقة في «دوري المحترفين»، مقابل 36 هدفاً لهجوم الأخير.

%50 انتصارات «العميد»

حقق النصر الفوز في 50% من اللقاءات أمام اتحاد كلباء في «دوري المحترفين» قبل مواجهة اليوم، والتقى الفريقان في 16 مباراة سابقة، رجحت كفة «الأزرق» في 8 لقاءات، مقابل 5 انتصارات لـ «النمور»، وحسم التعادل 3 مباريات أخرى.

«البرتقالي» النسبة التهديفية الأعلى

30 هدفاً شهدتها مباريات عجمان في «دوري أدنوك للمحترفين»، خلال الموسم الحالي، لتكون أعلى نسبة أهداف تشهدها مباريات فريق واحد في الدوري، بعدما استقبلت شباكه 21 هدفاً، مقابل تسجيل هجومه 9 أهداف.