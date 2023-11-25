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البرطماني: النسخة الـ 30 من مهرجان جائزة زايد الكبرى مختلفة كماً وكيفاً

البرطماني: النسخة الـ 30 من مهرجان جائزة زايد الكبرى مختلفة كماً وكيفاً
26 نوفمبر 2023 01:10

الوثبة (الاتحاد)

أكد سعيد عامر البرطماني محلل سباقات الهجن، أن النسخة 30 من مهرجان جائزة زايد الكبرى التي انطلقت أمس، مختلفة من حيث الكم والنوع، وهو ما يجعلها متفردة عن النسخ الـ 29 التي سبقتها، مشيراً إلى أن هذا الاختلاف وضح بجلاء منذ اليوم الأول أمس، وقال: جائزة زايد الكبرى، استهلت بـ 20 شوطاً لسن الحقايق في الفترة الصباحية، وكانت أشواط الفترة المسائية للسباق من 10 أشواط، منها شوطان للجاليات المقيمة في الدولة، ونتوقع هذا العام أن يكون الحدث مغايراً تماماً عن النسخ السابقة من حيث الإقبال الكبير على الجائزة، بعد مضاعفة قيمة الجوائز المالية لأشواط الرموز، كما أن هجن الرئاسة بادرت في اليوم الأول بشراء المطايا الفائزة بالأشواط الصباحية، بنظام التسعيرة، وهذا الدعم والتفاعل الإيجابي ليس مستغرباً من هجن الرئاسة التي تحرص على دعم السباقات وتعزيز مكانتها.
وأضاف البرطماني: أيضاً هذه النسخة تشهد مشاركة كبيرة جداً، وفي الفترة الصباحية، شهدنا توقيتات زمنية مثالية، وهي بالطبع مغايرة وأفضل عن العام الماضي، حيث وصل التوقيت الزمني إلى 5:47 دقيقة وهذا يعتبر توقيتاً مثالياً جداً، ونتوقع اليوم في أشواط الرموز لسن الحقايق، نسبة مشاركة عالية وحضور قوي وتوقيتات زمنية متميزة نظراً لوجود نوعية عالية المستوى من المطايا.

مهرجان جائزة زايد الكبرى
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