«الغزال» يعانق ناموس الشوط الأول و«كفو» يحسم لقب «الثاني»

عبدالله عامر (الوثبة)

شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن منافسات السباق التراثي ضمن فعاليات اليوم الأول لمهرجان جائزة زايد الكبرى 2023 لسباقات الهجن، كما حضر السباقات الشيخ منصور بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن حمدان آل نهيان، وجمع غفير من محبي ومتابعي سباقات الهجن من أبناء الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأقيم في الفترة المسائية 12 شوطاً منها 10 أشواط لأبناء الإمارات وشوطان لأبناء الجاليات المتواجدة في الدولة، بمشاركة كبيرة في مختلف الأشواط التراثية التي أقيمت على أرضية الميدان الجنوبي لمسافة 2 كلم وخصصت للفئة العمرية من 15 إلى 20 عاماً، وحصل جميع الفائزين بالأشواط على جوائز نقدية وصلت إلى 100 ألف درهم وجوائز نقدية قيمة للفائزين للمركز العاشر، ومكافأة نقدية لبقية المشاركين في مختلف السباقات.

واستطاع عبدالله محمد آل رضا على ظهر «الغزال» أن يكسب ناموس الشوط الأول محققاً اللقب والناموس بزمن قدره 3:07:5، وفي الشوط الثاني فاز منصور ناصر الخييلي على ظهر «كفو» بالمركز الأول بزمن قدره 3:08:0.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي: الشوط الثالث حمد محمد عبدالله على ظهر «خرم» بزمن قدره 3:28:6، والشوط الرابع سيف عويضة محمد الكربي على ظهر «هتاش» بزمن قدره 3:11:9، والشوط الخامس، تاتانيل لابيد على ظهر «الورل» بزمن قدره 3:55:7، والشوط السادس، منصور راشد عبيد الراشدي على ظهر «عجيب» بزمن قدره 3:14:7، والشوط السابع، هزيم علي هزيم المسافري على ظهر «هداد» بتوقيت قدره 3:10:4، والشوط الثامن، «شاهين» لسالم علي سالم الكتبي على ظهر «شاهين» بزمن قدره 3:12:6، والشوط التاسع، صقر صالح الكربي على ظهر «هتاش» بزمن قدره 3:11:8، والشوط العاشر عيسى سعيد راشد سرود المنصوري على ظهر «الجو» بزمن قدره 3:10:7، والشوط 11 سلطان راشد خليفة الشامسي على ظهر«جمر» بزمن قدره 3:14:2، والشوط 12، راشد حمد سعيد الخييلي على ظهر«حفله» بزمن قدره 3:15:6.

وبعد ختام الأشواط توج عبدالله مبارك المهيري مدير اتحاد سباقات الهجن الفائزين بالأشواط.