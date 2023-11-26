أرسنال ينقض على قمة «البريميرليج»



مانشستر (أ ف ب)

فكَّ المهاجم البديل الدولي الألماني كاي هافيرتز صيامه التهديفي مع ناديه أرسنال، وقاده إلى الصدارة، بتسجيله هدف الفوز القاتل على جاره اللندني برنتفورد 1-0، في المرحلة الثالثة عشرة من بطولة إنجلترا في كرة القدم.

وسجل هافيرتز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 89، برأسية من مسافة قريبة، إثر تمريرة عرضية من بوكايو ساكا، أسكنها بين ساقي الحارس الهولندي مارك فليكن.

وهو الهدف الثاني لهافيرتز، بطل نهائي دوري أبطال أوروبا 2021، بتسجيله هدف الفوز في مرمى مانشستر سيتي، مع أرسنال منذ انضمامه إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية قادماً من جاره اللندني مقابل 65 مليون جنيه إسترليني «80 مليون دولار».

وواجه هافيرتز انتقادات كثيرة منذ انتقاله إلى صفوف أرسنال، بسبب العروض المخيبة، وعدم فعاليته أمام المرمى، حتى إن هدفه الأول كان من ضربة جزاء في مرمى المضيف بورنموث «4-0» في 30 سبتمبر الماضي.

وهو الفوز الثالث توالياً لأرسنال في مختلف المسابقات، والتاسع في الدوري، فرفع رصيده إلى 30 نقطة، منتزعاً الصدارة من مانشستر سيتي حامل اللقب، والذي سقط في فخ التعادل أمام ضيفه ليفربول 1-1 في قمة المرحلة.

وعانى أرسنال الأمرين أغلب فترات المباراة، وكان في طريقه إلى السقوط في فخ التعادل، لولا هدف هافيرتز الذي جاء بعد 20 دقيقة من دخوله مكان البرازيلي جابريال مارتينيلي.

واضطر المدرب الإسباني لأرسنال ميكل أرتيتا إلى إشراك حارس المرمى الدولي آرون رامسدايل بدلاً من الأساسي الإسباني دافيد رايا الذي تضمن عقد انضمامه إلى النادي اللندني من الجار برنتفورد عدم خوضه الديربي بين الفريقين.