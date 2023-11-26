«الإمبراطور» يفك «العقدة» في «رحلة الكنز»!



مراد المصري (دبي)



قطع الوصل خطوة مهمة، تجاوز من خلالها «العقدة»، باستعادة نغمة الفوز على الجزيرة، في ملعبه للمرة الأولى منذ 8 سنوات، بعد التفوق عليه 4-2، وهي أول مرة يهز فيها «الإمبراطور» شباك منافسه بأربعة أهداف في مواجهاتهما ضمن «دوري أدنوك للمحترفين».

ورفعت جماهير الوصل التي زحفت خلف الفريق، قبل ضربة البداية، لوحة «تيفو» تحمل صورة لوفي، شخصية إنمي، المعروف بأنه قبطان يمضي في رحلة البحث عن الكنز في كل جزيرة يصلها إليها، وهو ما يتطلع إليه «الفهود» هذا الموسم، في محاولة استعادة لقب الدوري الغائب منذ 26 عاماً، ويقدم أوراق اعتماده بقوة، بعدما انتزع الفوز على منافسين مباشرين في الدوري، وهم الشارقة والعين والجزيرة.

وعبر الصربي ميلوش مدرب الوصل، عن سعادته بالانتصار المهم، وقال: «كنا خجولين في بداية اللقاء، ولم نجد التوازن بسبب غياب بوبليتي «المصاب»، والذي يسهم دفاعياً وهجومياً، افتقدنا للترابط رغم التقدم بهدف، لكن الجزيرة عاقبنا بتسجيل هدف أيضاً، ثم جاء هدف من مهارة فردية رائعة، مما جعلنا نتقدم بشكل أقوى نحو الفوز».

وأضاف: «يجب أن نواصل العمل لإيجاد التوازن، خصوصاً عندما تقدمنا 4-1، في كيفية السيطرة على المباراة، عندما تكون النتيجة في مصلحتنا، وبشكل عام بذل اللاعبون طاقة كبيرة، خصوصاً في الشوط الثاني، وليس من السهل القدوم، وتحقيق الفوز هنا».

وقال: «تركيزنا حالياً على المباراة المقبلة أمام البطائح، وفي الدوري كل النتائج ممكنة، وأي فريق يمكنه أن يفوز على الآخر، لذلك نحن سعداء بالنقاط الثلاث، ولكن يجب أن نواصل العمل».

من جانبه، اعترف الهولندي فرانك دي بور مدرب الجزيرة، بأن الخسارة «مؤلمة»، علماً أنها المباراة الثانية في آخر ثلاث مباريات للفريق في الدوري يستقبل فيها 4 أهداف، لكنه أشاد أيضاً بالهدف المتميز من فابيو ليما لاعب الوصل، وقال: «كنا في عجلة في بداية اللقاء على صعيد التمريرة الأخيرة والإنهاء أمام المرمى، رغم قلة الفرص، لكنها كانت خطيرة، والنتيجة كانت قابلة للتغيير في أي لحظة، وفي الشوط الثاني جاء هدف فابيو ليما من مهارة فردية، وكنا ندرك أنه يملك قدماً يسرى متميزة، وكان يجب علينا أن ندافع أفضل أمامه في هذا الهدف».

وأضاف: «الوصل كان أكثر فاعلية، والخسارة رغم أنها مؤلمة، ولكن يجب تقبلها، وعلينا العمل على علاج الأخطاء والتفكير في المستقبل».

وقال: «الفارق اتسع حالياً إلى تسع نقاط عن الوصل «المتصدر»، وبالتالي «هامش» الخطأ أصبح ضيقاً جداً علينا، ويجب أن يخسر المتصدرون النقاط، ونحن لا يجب ذلك، المهمة صعبة، لكنها ليست مستحيلة، ونواصل التحضير للمباريات المقبلة، ونطلب من أنفسنا تقديم الأداء الأفضل».