«حشيم» بطل سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش



أبوظبي (الاتحاد)



تُوج «حشيم» لمالكه سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة حسن عبد الله المرزوقي، بلقب سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش الشراعية، الذي نظمه نادي أبوظبي للرياضات البحرية، برعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس مجلس إدارة النادي.

وحل في المركز الثاني «مروح» لمالكه مانع أحمد الشامسي، وبقيادة النوخذة أحمد صالح الحمادي، وجاء في المركز الثالث «طوفان» لمالكه حمد راشد الرميثي، وبقيادة النوخذة أحمد إسماعيل المرزوقي.

وانطلق السباق الذي شهد مشاركة 50 قارباً من عالي جزيرة اللولو، لمسافة 7 أميال بحرية، في اتجاه خط النهاية أمام نادي أبوظبي للرياضات البحرية على كورنيش العاصمة، واتسم السباق بالسرعة العالية للقوارب، والحماس الكبير للبحارة والنواخذة على متنها، ليتحول الحدث إلى احتفالية كبيرة على القوارب، وهي تشق طريقها فوق المياه، والجماهير التي تابعته من على الكورنيش.



ويشارك نادي أبوظبي للرياضات البحرية في العديد من الأنشطة التي تقام ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، ومنها السباقات التراثية، وبعدد من فئاتها، والتي تجد التجاوب الكبير من قبل البحارة والنواخذة وملاك القوارب والمحامل الشراعية التراثية.

وتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى، خليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية، بنادي أبوظبي للرياضات البحرية، وناصر الظاهري، رئيس قسم الرياضات الحديثة بالنادي.

من جانبه، أكد خليفة الرميثي، أن السباقات التراثية التي ينظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية، ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان الشيخ زايد، من أهم وأبرز السباقات التي ينظمها النادي في كل موسم، لما لها من دور مهم في دعم الجهود الرامية إلى الحفاظ على التراث، وقيمة كبيرة في تعزيز الهوية الوطنية، ونقل التراث البحري الإماراتي الأصيل للأجيال بكل تفاصيله.

وأضاف: سعدنا بالمشاركة الكبيرة للقوارب في سباق مهرجان الشيخ زايد للبوانيش، والتي رسمت مع حماس البحارة والنواخذة ملحمة تراثية رائعة، أسعدت الجميع، مشيراً إلى أن نادي أبوظبي للرياضات البحرية يفخر بتنظيم السباقات التراثية في كل المناسبات الوطنية، واحتفالات الدولة المختلفة.

وقال: نشكر كل المشاركين على تعاونهم مع اللجنة المنظمة للسباق، منذ فتح باب التسجيل وحتى وصول كل القوارب إلى خط النهاية، والتزامهم الكامل باللوائح التي تحكم السباق، مما كان له الأثر الملموس في النجاح الذي حققه السباق في الناحيتين الفنية والتنظيمية.