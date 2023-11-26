«الاستعراض الحر والرملي» ينطلق في «مرعب» 2 ديسمبر



الظفرة (الاتحاد)



أعلن نادي ليوا الرياضي عن تجاوز أعداد المسجلين، في مهرجان «عيد الاتحاد»، والذي ينطلق 2 ديسمبر المقبل، في منطقة تل مرعب، ليصل إلى أكثر من 130 متسابقاً ومغامراً ضمن الاستعراض الحر للسيارات والاستعراض الرملي.

ومن المقرر أن تنطلق الفعاليات الخاصة بالمهرجان على مدار 4 أيام، تبدأ من الثاني من ديسمبر، وتستمر إلى 5 ديسمبر، ضمن احتفالات النادي مع الدولة بعيد الاتحاد الـ 52.

وتشهد منطقة مرعب حالياً تجهيزات وإعدادات مختلفة لنادي ليوا الرياضي، من أجل التحضير لانطلاقة مهرجان «عيد الاتحاد» والذي يعد تقليداً سنوياً مهماً للنادي، بدأ منذ 2016 بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية والعزيزة على قلوب كل مواطن ومقيم في الدولة.

ومن المتوقع أن يشهد مرعب زيارة أكثر من 7 آلاف زائر خلال فعاليات الاستعراض التي تبهر رواد وحضور البر في الفترة القادمة، بالإضافة إلى برامج قوية ومختلفة خلال أيام الاستعراض.

الجدير بالذكر أن انطلاقة مهرجان ليوا الدولي 2024 تكون في 8 ديسمبر، ولتستمر إلى 31 من الشهر ذاته في نسخة من أقوى وأجمل نسخ المهرجان.