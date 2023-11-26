«مرسى» ياس تخفّض «الانبعاثات الكربونية» 30%



أبوظبي (الاتحاد)



تزامناً مع الاستعدادات المتواصلة في الإمارات العربية، لاستضافة مؤتمر الأطراف «COP28»، كشفت حلبة مرسى ياس عن نظام الإنارة الجديد كلياً لمسار السباقات، والمعتمد على تقنية LED، والذي يسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية في الحلبة بشكل كبير على مدار العام.

ويسهم نظام الإضاءة المتطور الذي تم تركيبه في وقت سابق من هذا العام في زيادة الكفاءة بنسبة 34%، مما يؤدي إلى تخفيض الاستخدام السنوي للكهرباء بنسبة 24%، فضلاً عن تقليل الانبعاثات الكربونية السنوية في الحلبة بنسبة تصل إلى 30%.

وتعادل هذه الأرقام تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بواقع 927 طناً مترياً سنوياً، أي ما يعادل 399.115 لتراً من البنزين، أو 2.167 برميلاً من النفط، أو 476.083 كيلوجراماً من الفحم. ومن ناحية الكفاءة التشغيلية، فإن التكنولوجيا المتطورة المستخدمة تحقق أيضاً لحلبة مرسى ياس توفيراً سنوياً في الطاقة يزيد عن مليون درهم.

وهذه الخطوة هي الأحدث في مسيرة شركة إثارة والتزامها طويل الأمد بالاستدامة والمبادرات البيئية، وتشكل إضافة مهمة على الجهود الصديقة للبيئة الحالية، والتي تتضمن اعتماد البلاستيك المعاد تدويره في صناعة أزياء كوادر العمل، وتوفير بيئة خالية من البلاستيك في المركز الإعلامي ومنطقة البادوك وفيلات الفرق، واعتماد نظام مبتكر يقوم بإعادة تدوير المياه في المواقع الرئيسية التي تستخدم مولدات المياه في الغلاف الجوي «AWG» لإنتاج مياه شرب ذات جودة عالية من الهواء.

وتتوافق البرامج وغيرها من المبادرات البيئية الجديدة المعتمدة خلال سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» بشكل كامل مع مساعي الإمارات وأهدافها بتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، بالإضافة إلى خطة الاستدامة البيئية لـ «الفورمولا-1»، والتي تهدف إلى تمكين البطولة من تقليل بصمتها الكربونية، واستضافة أحداث مستدامة بحلول عام 2025، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030.