«التقلبات» تضرب «الفرق العشرة» في موسم «الفورمولا-1»



أبوظبي (الاتحاد)



شهد موسم 2023 من بطولة العالم لـ «الفورمولا-1» تقلبات في أداء الفرق المشاركة، وبعد 22 سباقاً، شهدت الفرق العشرة التي انطلقت في البحرين تفاوتاً في الحظوظ والمستويات على حد سواء.

وباستثناء ريد بُل الذي هيمن على أجواء المنافسة، تراجع أداء بعض الفرق التي توقعت موسماً واعداً بالنجاح، في حين تمكنت فرق أخرى من تسجيل عودة قوية إلى أجواء المنافسة بعد بداية مخيبة للآمال.

وحقق أستون مارتن بداية قوية وغير متوقعة في السباقات الستة الأولى من الموسم، وبدت حظوظ الفريق في تحسن أدائه لهذا الموسم، خاصة مع وصول فيرناندو ألونسو إلى منصة التتويج 5 مرات خلال تلك الفترة، ولكن أداء الفريق بدأ بالتراجع أمام المنافسين بعد ذلك، ولم تكن النتائج على قدر الآمال في السباقات الثمانية التالية، إذ لم تأت التحديثات الإيروديناميكة المعتمدة بالنتائج المرجوة.

ويعد تطوير سيارة «الفورمولا-1» معركة مستمرة على مدار الموسم، وعلى الرغم من إدخال تحسينات على السيارة خلال الأشهر الماضية، تراجع موقع ألونسو في بطولة السائقين إلى المركز الخامس، فيما يخوض الفريق منافسة قوية على المركز الرابع مع فريق ماكلارين.

وعلى الطرف الآخر من المعادلة يقف ماكلارين، الذي شهد بداية صعبة لهذا الموسم، وسجل 17 نقطة فقط في السباقات الثمانية الأولى، ولكنه حقق عودة قوية منذ سباق الجائزة الكبرى في النمسا وتصاعد أداؤه مع تقديم المزيد من التحديثات إلى السيارة، واستمر بتسجيل النقاط منذ ذلك الحين، ليصل رصيده إلى 284 نقطة، ويتقدم على أستون مارتن بفارق 11 نقطة، مع وصول الفريق إلى حلبة مرسى ياس للجولة الختامية من البطولة.

وتتضمن أبرز أحداث الموسم فوز أوسكار بياستري في سباق السبرينت في قطر «حالياً المركز التاسع في ترتيب السائقين»، بالإضافة إلى صعود لاندو نوريس منصة التتويج في المركز الثاني 6 مرات، ويطارد لاندو نوريس، بفارق 5 نقاط كلاً من كارلوس ساينز وفيرناندو ألونسو اللذان يحتلان المركزين الرابع والخامس على التوالي، وفي رصيد كل منهما 200 نقطة.

وعلى الرغم من أن مرسيدس ضَمن حصوله على المركز الثاني في بطولة الصانعين، إلا أن أداء الفريق شهد تقلبات عديدة خلال السباقات الـ 22 الماضية، وكانت سيارة الفريق طراز W14E الأكثر تفاوتاً من ناحية الأداء، على الرغم من تمتع الفريق بواحدة من أقوى تشكيلات السائقين على شبكة الانطلاق.

ووصف لويس هاملتون، المتوج ببطولة العالم لـ «الفورمولا-1» سبع مرات، السيارة بأنها أصعب سيارة قادها على مسار السباق، وبالرغم من ذلك كله، وصل هاملتون إلى خط نهاية السباق ضمن العشرة الأوائل في جميع السباقات في الموسم، باستثناء خروجه من السباق في قطر واستبعاده من السباق في أوستن، مما ضمن له المركز الثالث في بطولة السائقين، فيما تأثر أداء جورج راسل، زميله في الفريق، بشكل أكبر، فهو يحتل حالياً المركز الثامن بعد موسم شاق تضمن العديد من الصعوبات، بما في ذلك خروجه من السباق أربع مرات بالإضافة إلى سباقين لم يرتق فيهما أداؤه إلى المستوى المطلوب، وخاصة على حلبة زاندفورت التي كانت أسوأ نقطة له في الموسم.

ولم يؤثر امتلاك واحدة من أسرع السيارات في التجارب التأهيلية على حظوظ فيراري، فلم يستطع الفريق قطف ثمار جهود شارل لوكلير المتمثلة بتحقيق قطب الانطلاق خمس مرات وتحويل هذه النتائج القوية في التجارب التأهيلية إلى انتصارات في سباقات الجائزة الكبرى في موسم 2023، وفيما حقق كارلوس ساينز الفوز الوحيد للفرق المنافسة لفريق ريد بُل، إلا أن فيراري لا يزال متخلفاً عن مرسيدس في بطولة الصانعين بفارق أربع نقاط، كما حقق زميله كارلوس ساينز الفوز الوحيد خارج ريد بول هذا الموسم، ليحتل المركز الرابع في بطولة السائقين، فيما يحتل لوكلير المركز السابع، ويتخلف فريق فيراري عن غريمه مرسيديس في بطولة الصانعين بفارق أربع نقاط قبل الجولة الختامية في أبوظبي، حيث يأملون بتقديم أداء قوي في حلبة مرسى ياس والصعود إلى المركز الثاني.

وفي ويليامز، أسهم حضور جايمس فاولز وزيادة الاستثمار في تحسين أداء الفريق لموسم 2023 مقارنة بالعام الماضي الذي تذيّل فيه الفريق ترتيب الصانعين في المركز العاشر. وحمل أليكس ألبون عبء تسجيل الغالبية العظمى لنقاط الفريق في الموسم الحالي فيما يواصل لوجان سارجينت السعي للمزيد من الثبات في الأداء.

وفيما يحتل ويليامز حالياً المركز السابع برصيد 27 نقطة، فإن العمل جار على قدم وساق لتوطيد صفوفه بالخبرات اللازمة، بما في ذلك إعلانه عن ضم بادي فراي إلى قسمه الفني الأمر الذي يبشر بموسم واعد لعام 2024.