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الرياضة

34 ميدالية حصاد «الدراجات» في «عربية المضمار»

34 ميدالية حصاد «الدراجات» في «عربية المضمار»
26 نوفمبر 2023 12:23

 
القاهرة (الاتحاد) 

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حقق أبطال الدراجات، 34 ميدالية خلال مشاركتها في البطولة العربية الثانية عشر للمضمار التي أقيمت في القاهرة، بمشاركة أكثر من 120 دراجاً من 6 دول عربية، وذلك بواقع 8 ذهبيات، و14 فضية و12 برونزية، بعدما نجح نجوم منتخب الكبار في حصد أكبر عدد من الميداليات الخاصة فئة الكبار بالبطولة.
وأضافت بعثة الإمارات 13 ميدالية في اليوم الأخير من البطولة، كما كان لمنتخب الشباب نصيب جيد من الميدالية، وهو مفاجأة البطولة لزنه يشارك في البطولة للمرة الأولى بمجموعة جديدة من اللاعبين الشباب.
وحصد منتخب الكبار 7 ميداليات ذهبية، حيث تألق سيف الكعبي، وأهدى الإمارات ميداليتين ذهبيتين في أهم سباقات البطولة الأومنيوم، والنقاط، كما شهدت البطولة عودة محمد المنصوري، بعد غياب استمر لمدة عامين عن المنتخب، ليعود ويهدي الإمارات ذهبية سباق الإقصاء، كما عاد حسين النجار بطل العرب عام 2011 للشباب، ليسهم في إنجازات منتخب الكبار الذي تُوج بذهبية سباق السرعة الفرقية، والمطاردة الفردية، بينما أهدت اللاعبة الصاعدة مروة سلمان منتخب الإناث الميدالية الذهبية الوحيدة في البطولة العربية، في فئة الشابات، بسباق المطاردة الفردية.
واكتفت البطلة الأولمبية صفية الصايغ بميداليتين فضيتين، خلال البطولة بسبب عدم مشاركاتها في عدد كبير من السباقات، لأنها عائدة من فترة راحة عقب موسم شاق من المنافسات توجته بالوصول إلى أولمبياد باريس 2024.
وفجر منتخب الشباب مفاجأة للمنتخبات العربية المشاركة في أول ظهور، خاصة حارب المرزوقي الذي توج بفضية سباق الأومنيوم أقوى سباقات الشباب في أول مشاركة عربية له بالمضمار، ووسط منافسة قوية من منتخبات السعودية، الجزائر، مصر.
وأعرب الدكتور ياسر الدوخي رئيس البعثة، الأمين العام للاتحاد عن سعادته بما تحقق من إنجازات خلال يومي البطولة، مشيداً بالجهد الكبير الذي قدمه لاعبو ولاعبات المنتخب وعدد الميداليات الذي أحرزها اللاعبون، وهو ما يؤكد رغبتهم القوية في رفع علم الإمارات بمختلف المحافل العربية والخليجية، كما أشاد بالمستوى المتطور للدراجات العربية، وما شهدته البطولة من قوة ومنافسة بين الفرق.

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