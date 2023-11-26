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الرياضة

«الفرسان» يشدد قبضته على قمة «دوري الطائرة»

«الفرسان» يشدد قبضته على قمة «دوري الطائرة»
26 نوفمبر 2023 13:00

 
معتصم عبدالله (دبي)


شدد شباب الأهلي قبضته على صدارة «دوري الرجال للكرة الطائرة»، بفوزه على حتا 3-0، على صالة الشيخ سعيد بن مكتوم آل مكتوم بالممزر، ضمن «الأسبوع الثالث»، والذي شهد فوز الجزيرة على عجمان 3-1، والنصر أمام الوصل 3-2، والعين على بني ياس 3-1.
ولم يجد «فرسان الطائرة» صعوبات كبيرة في حسم المواجهة أمام «الإعصار» بالأشواط «25- 23، 25- 19، 25- 28»، ليرفع شباب الأهلي رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، من ثلاثة انتصارات على التوالي، فيما تأزم موقف حتا في المركز الأخير، بعد تكبده الخسارة الثالثة على التوالي.
وعلى صالة «مبادلة دوم» بنادي الجزيرة، صعد «فخر أبوظبي» إلى «وصافة» الترتيب برصيد 7 نقاط، بفوزه على عجمان 3-1، بالأشواط «25- 15، 25- 22، 23- 25، 25- 18»، واستفاد الجزيرة من تراجع الوصل الى «المركز الثالث» برصيد 5 نقاط، بخسارته في «الديربي» أمام جاره الوصل 2-3 بنتائج الأشواط «20- 15، 25- 19، 21- 25، 25- 17، 13- 15»، ورفع «العميد» رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع.
واحتفل العين بفوزه الأول في الدوري على حساب بني ياس 3-1، واستهل «أصحاب الأرض» المواجهة بالتقدم بنتيجة الشوط الأول 25-20، وعاد «السماوي» ليكسب الشوط الثاني 25- 15، قبل أن يحسم «الزعيم» المباراة 25- 22 و25- 19 على التوالي في الشوطين الثالث والرابع، ورفع العين رصيده إلى 4 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة أمام بني ياس «السادس».
وتترقب جماهير «دوري الطائرة»، قمة شباب الأهلي وضيفه العين في الجولة الرابعة، والتي تشهد أيضاً مواجهات بني ياس والجزيرة، حتا والوصل، عجمان والنصر.

 

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نتائج الأسبوع الثالث


النصر - الوصل 3-2
العين - بني ياس 3-1
شباب الأهلي - حتا 3-0
الجزيرة - عجمان 3-1

 

الكرة الطائرة
شباب الأهلي
حتا
الجزيرة
عجمان
النصر
الوصل
العين
بني ياس
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