«ألعاب السيدات» تكرم الفائزات في «النسخة 11»



دبي (الاتحاد)



أُسدل الستار عن النسخة الحادية عشرة، من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات»، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بمشاركة أكثر من 1000 لاعبة، من منتسبات الهيئات والدوائر والمؤسسات والشركات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، من مختلف الجنسيات والأعمار، وتضمنت 7 بطولات متنوعة.

وتوج سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي الفائزات بالمراكز الأولى في جميع فئات سباق الدراجات الهوائية الذي أقيم في جزيرة نخلة ديرة.

وفازت ميرا مروان الفلاسي من شرطة دبي بالمركز الأول في سباق الدراجات الهوائية فئة المواطنات لمسافة 20 كيلومتراً، وتبعتها علياء علي البوم «شرطة دبي»، ونوف علي النون «جامعة محمد بن راشد»، وفي فئة المقيمات لمسافة 20 كيلومتراً، فازت أنجليكا من مركز فيتش التدريبي، بالمركز الأول، وتبعتها ماي فلورانس «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، وريم يونس «شركة سالك»، وفي الفئة المفتوحة لمسافة 30 كيلومتراً، فازت دراجات شرطة دبي بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصدت مخابت أومتازنوفا المركز الأول، تبعتها فالريا كونونينكو، ورناتا سولتانوفا.

وفاز فريق ديوان سمو حاكم دبي، المكون من جواهر التميمي ومروى مصطفى بالمركز الأول، في بطولة الرماية بميدان فزاع لرماية السكتون بمنطقة الروية، وتبعه فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي المكون من زينب الجهران وحنان الحميري، وفريق إدارة أمن المواصلات المكون من سمية حجي ووفاء إبراهيم.

وفي سباق الجري الذي أقيم في مضمار ميدان لمسافة 4.5 كيلومتر، فازت رقية محمد من شركة طلبات بالمركز الأول، في فئة المواطنات، وتبعتها حصة الجسمي «طيران الإمارات»، وفاطمة سعيد «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف»، وفي الفئة المفتوحة فازت خلود درويش من مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف بالمركز الأول، وتبعتها جوزفين تان «مؤسسة دي بي ورلد»، ولطيفة بن خديجة «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف».

وفي بطولة تحدي الحواجز التي أقيمت في نادي جرافيتي جيم بمنطقة القوز، فاز فريق هيئة الطرق والمواصلات في المركز الأول، وتبعه شرطة دبي، وديوا.

وفي الريشة لفئة المواطنات، فازت غدير الطاهري من بلدية دبي بالمركز الأول، تبعتها مريم البلوشي «كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية»، وهند الجناحي «شرطة دبي»، وفي فئة المقيمات، فازت أمريثا كوتيكريشنان من القنصلية الكندية في دبي بالمركز الأول، وتبعتها سيليست ماي «هيئة الصحة بدبي»، ودونيد ماثيو «هيئة الصحة بدبي».

وفي بطولة البادل التي أقيمت في نادي جست بادل بميناء راشد، فازت في فئة المواطنات كل من ميرة الفلاسي، وشيخة الشامسي من هيئة الطرق والمواصلات بالمركز الأول، وجاءت فاطمة البلوشي، وأسماء منتصر من جمارك دبي ثانياً، وهبة سامي وسارة بشير من النيابة العامة بدبي ثالثاً، وفي فئة المقيمات فازت جيسيكا لوكاس، ومريم الهاشمي من جست بادل بالمركز الأول، وتبعتهما سندس سالم، وحصة أهلي من هيئة الطرق والمواصلات ثانياً، وميا ألفا، وهبة السيد من شرطة دبي، في المركز الثالث.

وأحرزت سارة الملا من بنك أبوظبي الأول المركز الأول، في بطولة البولينج في فئة المواطنات، وتبعتها ميرة شبيب «الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب»، ومريم مبارك «شرطة دبي»، وفي فئة المقيمات فازت سمانثا حنان من شركة إيزي جينيريتور بالمركز الأول، تلتها آيلين دي ليون «شركة فلافوريك»، وليدي ليز آن «شركة فيم».

وتوجت حصة الكوس، رئيس قسم رياضة المرأة بمجلس دبي الرياضي، الفائزات في جميع البطولات، إلى جانب ممثلي رعاة الدورة.