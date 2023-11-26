ليكرز.. «الفوز الناري»



لوس أنجلوس (أ ف ب)

قاد نجم ارتكاز لوس أنجلوس ليكرز أنتوني ديفيس فريقه إلى فوز ناري على حساب مضيفه كليفلاند كافالييرز 121-115، ليحقّق ليكرز فوزه الثالث توالياً خارج أرضه في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

ومن أصل نقاطه الـ 32 في المباراة، تعملق ديفيس في النصف الثاني على وجه الخصوص مسجلاً 23 نقطة بمفرده، وأضاف إلى رصيده 13 متابعة مع 3 حوائط صد «بلوك شوت»، ليساعد فريقه على تعويض معاناته الهجومية، لا سيما لنجمه الأبرز ليبرون جيمس في بداية المباراة بمواجهة فريقه السابق كليفلاند كافالييرز.

وقام كافالييرز ببث فيديو تكريمي لجايمس الهداف التاريخي للدوري في الربع الأول.

واكتفى جيمس بتسجيل ثماني من أصل 23 محاولة له في المباراة، منها تسديدة ثلاثية واحدة ناجحة من أصل 9، لينهي المباراة بـ 22 نقطة، في مباراة تبادل فيها الفريقان التقدم 16 مرة.

سجّل كافالييرز 40 نقطة في الربع الأول، ليتقدم بفارق خمس نقاط، ومن ثمّ تقدم 71-70 مع نهاية النصف الأول.

إلا أن ديفيس برز في الوقت المناسب وساعد فريقه على التقدم 111-103 قبل أقل من أربع دقائق على النهاية، وسعى كافالييرز مجدداً للعودة وقلص الفارق إلى نقطة، قبل أقل من دقيقتين، غير أن جيمس أظهر خبرته في الوقت المناسب ليحسم النتيجة.

وقال ديفيس بعد المباراة: «كان علينا فقط أن نفرض إرادتنا في الناحية الدفاعية».

واعترف ديفيس بتأثير غياب لاعب كافالييرز داريوس جارلاند عن النصف الثاني بسبب الإصابة، لكنه أشاد بـ «الفوز الجماعي لفريقه»، بعدما سجّل ثمانية لاعبين من ليكرز أكثر من 10 نقاط.

سجّل لكافالييرز لاعبه العائد من الإصابة دونوفان ميتشل 22 نقطة، وأضاف جاريت ألن 21 نقطة مع 14 متابعة.

وفي أوكلاهوما، تعملق جويل إمبيد أفضل لاعب الموسم الماضي وقاد فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز لفوز صعب على ثاندر 127-123.

وسجّل إمبيد 35 نقطة، من بينها ست رميات حرة في آخر 10 ثوان من المباراة، ليساعد فريقه على العودة بانتصار خارج الديار.

وفي مباريات أخرى، وضع بروكلين نتس حداً لثلاث مباريات بلا فوز، وتغلب على ميامي هيت المنقوص 112-97.

سجّل مايكل بريدجز 24 نقطة، وأضاف كام جونسون 19 نقطة مع 10 متابعات لنتس.

في المقابل، أحرز كاليب مارتن 22 نقطة لميامي هيت الذي افتقد لهدّافه جيمي باتلر وبام أديبايو بعد يوم واحد من تفريطه بتقدمه بفارق 21 نقطة، قبل أن يخسر أمام نيويورك نيكس في ماديسون سكوير جاردن.