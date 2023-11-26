ألبون يُعيد البريق إلى وليامز بالأداء المبهر



أبوظبي (الاتحاد)



انعكست التحسينات التي قام بها وليامز على سيارة FW45، خلال بطولة «الفورمولا-1» لعام 2023 على تحسين أداء الفريق بشكل واضح وتحقيقه المركز السابع حالياً برصيد 28 نقطة في بطولة الصانعين، متقدماً بمركز واحد عن بطولة عام 2021.

وبالطبع، لا يمكن إغفال الدور الكبير الذي قام به السائق أليكس ألبون لتجسيد هذه التحسينات على مسار السباق وتحقيق التقدّم لفريقه في ترتيب بطولة الصانعين، في حين أسهم زميله في الفريق، لوجان سارجنت، في تسجيل نقطة واحدة فقط للفريق خلال الموسم الذي واجه خلاله العديد من العقبات والصعوبات.

وعلى الرغم من تعرضه لحادثين أسفرا عن خروجه من سباقين في بداية موسم 2023، إلا أن السائق التايلندي البريطاني 27 عاماً تمكّن من إنهاء سبعة سباقات خلال الموسم ضمن المراكز العشرة الأولى، ليحقق بذلك أقصى استفادة من حزمة التعديلات الجديدة على سيارته. كما أتاحت له السرعة القوية للسيارة على الخطوط المستقيمة، إلى جانب مهارته وقدراته الكبيرة، استثمار ذلك في حلبتي كندا ومونزا وتحقيق المركز السابع في كلا السباقين.

وعلى الجانب الآخر، يرى الكثيرون من جماهير «الفورمولا-1» أن تسلّم جيمس فاولز لإدارة وليامز أسهم بشكل فعّال في تحسين أداء الفريق بشكل عام، إذ يملك فاولز خبرة واسعة في الرياضة تعود لأيام عمله مهندساً استراتيجياً لبراون جي بي الذي حقق بطولة «الفورمولا-1» عام 2009، وأعقبها فترة انضمامه إلى مرسيدس، والتي أثار خلالها إعجاب توتو وولف بفضل هدوئه ونظرته الخبيرة، وأخيراً جلبه بات فراي إلى وليامز مسؤولاً فنياً أول، والذي يضمن له نتائج مبهرة خلال المواسم القادمة.

ومع إسدال الستار على منافسات الموسم الحالي في سباق جائزة أبوظبي الكبرى لـ «الفورمولا-1» في حلبة مرسى ياس، من المتوقع أن يستمر وليامز في تعزيز منافسته ضد كل من ألفا تاوري وألفا روميو وهاس.