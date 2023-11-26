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الرياضة

«الزعيم» يتصدر «أقوياء اليد» بـ «العلامة الكاملة»

«الزعيم» يتصدر «أقوياء اليد» بـ «العلامة الكاملة»
26 نوفمبر 2023 14:32

 
رضا سليم (دبي) 

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تصدر العين قمة «دوري أقوياء اليد»، بعد نهاية الجولة الثالثة، برصيد 9 نقاط، بعد فوزه على مليحة 25-23 في المباراة التي جرت بصالة مليحة، وهي أول خسارة لمليحة في البطولة، بعدما فاز في أول مباراتين على النصر والوصل، فيما واصل «الزعيم» انتصاراته بالفوز الثالث على التوالي، بعدما تغلب على الوصل ودبا.
ويأتي مليحة في المركز الثاني برصيد 7 نقاط، فيما تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثالث وله 6 نقاط، بفارق الأهداف عن الجزيرة الرابع، ولكل منهما مباراة مؤجلة مع الشارقة الذي غاب عن الدوري حتى الآن، بسبب مشاركته في بطولة الأندية الآسيوية، ويشهد جدول الترتيب وجود 3 أندية لم تتذوق طعم الفوز، وهي الوصل الذي يأتي في المركز الخامس «3 نقاط» من 3 هزائم، والنصر السادس «3 نقاط» من 3 هزائم، ودبا الحصن بنقطتين من خسارتين في المركز السابع، بينما يقبع الشارقة في المركز الأخير، لأنه لم يلعب أي مباراة.
وطوى الشارقة صفحة الخروج من الدور الأول للبطولة الآسيوية، في واحدة من مفاجآت البطولة، بعدما فاز في 4 مباريات متتالية، وخسر في المباراة الأخيرة، ليودع المنافسات، ولم يستطع التأهل إلى «المربع الذهبي» بفارق الأهداف مع العربي والقادسية، إلا أن الفريق بدأ في الاستعداد لكأس السوبر الإماراتي البحريني أمام النجمة، وتقام المباراة بصالة نادي الشارقة 2 ديسمبر المقبل.

دوري أقوياء اليد
العين
مليحة
شباب الأهلي
الجزيرة
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