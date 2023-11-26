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الرياضة

«ضيء السكب» تحصد أعلى معدل في «المرابط الخاصة» للخيول العربية

«ضيء السكب» تحصد أعلى معدل في «المرابط الخاصة» للخيول العربية
26 نوفمبر 2023 14:35

 
أبوظبي (وام)


حققت المهرة «ضيء السكب» لمنصور المزروعي، أعلى معدل من النقاط خلال منافسات اليوم الثاني للبطولة الوطنية لجمعية الإمارات للخيول العربية المخصصة للمرابط الخاصة. تقام البطولة بالصالة الكبرى لأكاديمية بوذيب بمنطقة الختم بأبوظبي، وتنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية، بمشاركة 430 خيلاً من مختلف المرابط بالدولة. 

وحصدت المهرة «ضيء السكب» 92.50 نقطة، وأحرزت المركز الأول في فئة «الأفراس» عمر 7 سنوات، وما فوق القسم «أ»، خلال المنافسات التأهيلية في اليوم الثاني المخصصة للأفراس والأمهار بمختلف الأعمار. 

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واستهلت «جزيل بي اتش ام» لعلي غانم هميلة المزروعي، الفعاليات بتحقيق المركز الأول لفئة الأفراس عمر 4 إلى 6 سنوات القسم «أ»، محققة 91.60 نقطة، وحصدت صدارة القسم «ب» «ثريا الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، محققة 92.10 نقطة وتصدرت «فلامينجا» لطلال حميد المسكري، فئة الأفراس عمر 7 سنوات وما فوق القسم «ب»، محققة 92.10 نقطة. 

وانطلقت منافسات الأمهار ببطولة الأمهار عمر سنة، وتتضمن 3 أقسام، وأحرز المركز الأول في القسم «أ» المهر «داحم الجواهر» لمربط الجواهر، محققاً 91.00 نقطة، وتصدر «ام زد اديب» لخليفة عبد الله النعيمي، القسم «ب» محققاً 91.80 نقطة، فيما ذهبت صدارة القسم «ج» إلى «مذهل الهواجر» للدكتور غانم الهاجري، محققاً 90.90 نقطة. 

واختتمت فعاليات اليوم الثاني ببطولة الأمهار عمر سنتين القسم «أ»، واحتل الصدارة المهر «ريان الريماس» لمربط الشبلي، محققاً 91.30 نقطة.

الإمارات
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جمعية الإمارات للخيول العربية
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