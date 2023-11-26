«العنابي» يحتفل بـ«الفوز الأكبر» في ليلة صيد «الصقور»

معتصم عبدالله (دبي)



اصطاد الوحدة عدداً من العصافير، بفوزه العريض على ضيفه الإمارات 4-1، على استاد آل نهيان ضمن «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بعدما احتفل «العنابي» بالفوز الأكبر في مشواره في الموسم الحالي، ورفع رصيده إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الرابع عن جدارة، مؤكداً علو كعبه في المواجهات أمام «الصقور» بالفوز الثامن على التوالي في مواجهات الفريقين في الدوري، والـ13 في السجل الإجمالي، مقابل الخسارة في مباراتين فقط، والتعادل في 4 لقاءات.

وانتظر «العنابي» حتى الشوط الثاني، لينجح في تسجيل «رباعية» بواسطة عمر خربين في الدقيقة 46، وأحمد نور الله في الدقيقة 52، وجوانكا في الدقيقة 58، و«البديل» إسماعيل مطر في الدقيقة 85، فيما سجل الإسباني ألكاسير هدف «الصقور» الوحيد في الدقيقة 92.

وشهدت المواجهة أمام «الصقور» عودة المخضرم إسماعيل مطر «40 عاماً»، إلى تسجيل الأهداف بعد صيام 385 يوماً، منذ آخر هدف أمام دبا في نوفمبر من العام الماضي 2022، وهو الهدف الـ100 لمطر في الدوري على مدار 23 موسماً، منذ أول هدف موسم 2001- 2002.

وامتدح الهولندي أرنو بويتنويج الذي قاد «العنابي» خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، أداء لاعبي فريقه في المواجهة أمام «الصقور»، وقال: «حققنا انتصاراً مهماً أمام منافس صعب يطمح إلى الخروج من منطقة الترتيب، لم نستغل الفرص في الشوط الأول، وتحدثت إلى اللاعبين خلال فترة الاستراحة بين الشوطين، على أهمية التركيز، وبذل المجهود واستغلال الفرص».

وأضاف: «حققنا الأهم بحصد نقاط المباراة، بفضل أهداف الشوط الثاني، والنجاح في استثمار الفرصة المتاحة، وأهنئ جمهور الوحدة على الفوز، وأشكرهم على الدعم الكبير خلال الفترة الماضية، والذي انعكس بشكل إيجابي على أداء اللاعبين».