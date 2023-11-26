«الريال» يرصد «شبيه ميسي»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



من منطلق بناء فريق جديد من الشباب صغير السن، يمكن الاعتماد عليه خلال السنوات العشر القادمة، يسعى ريال مدريد الإسباني لتدعيم خياراته الهجومية عام 2024، بمتابعة عدد من النجوم الشابة من مختلف قارات العالم، وبوجه خاص أميركا الجنوبية.

وبعيداً عن «التحرك طويل المدى» في اتجاه النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي لم يحدد موقفه بعد، فيما يتعلق بمجيئه إلى «سانتياجو برنابيو»، أو بقائه في «حديقة الأمراء»، معقل باريس سان جيرمان، كشفت صحيفة «دياريو سبورت» النقاب عن أن الريال ينظر إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث أرسل «كشافين» إلى بطولة كأس العالم تحت 17سنة، والمقامة حالياً في إندونيسيا، بحثاً عن مواهب شابة جديدة، يمكن التعاقد معها فوراً، إذ إن هؤلاء «الكشافين» مفوضين بالتعاقد مع أي لاعب يرونه صالحاً للعب مع «الميرنجي».

وبالفعل اهتموا بفتى يُدعى كلاوديو إيشيفيري يلعب لمنتخب الأرجنتين تحت 17 سنة، ونادي ريفر بليت، وهو كابتن «التانجو» تحت 17سنة، وسجل 3 أهداف في مرمى منتخب البرازيل في لقاء المنتخبين بدور الثمانية للبطولة، بالمناسبة اللاعب تم تصعيده إلى الفريق الأول لريفر بليت هذا العام.

وقالت الصحيفة الإسبانية إن الشاب الواعد تبلغ قيمته السوقية الحالية 20 مليون يورو، ولكن هذا الرقم مرشح للزيادة خلال الأسابيع القادمة، في ظل وجود أندية أوروبية أخرى منافسة لـ «الريال»، خاصة باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي وأندية أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحرك يدخل في إطار خطة فلورنتينو بيريز رئيس النادي الملكي، والتي تستهدف بناء فريق قوي من الشباب صغير السن، والقادر على المنافسة على كل البطولات خلال السنوات العشر القادمة.

ويجيد النجم الشاب المراوغة والتحكم في الكرة والتسديد القوي، بل يُشبهه البعض بـ «الأسطورة» ليونيل ميسي، وإن كان يلعب بقدمه اليمنى، ويرتدي مع ناديه القميص رقم 19، ومع منتخب بلاده القميص رقم 10، وفقاً لما ذكره الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا».

ويواجه منتخب الأرجنتين الثلاثاء منتخب ألمانيا في نصف نهائي البطولة.