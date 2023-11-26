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الرياضة

الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات

الإمارات تحرز ذهبيتين في دولية دبي للقفز بالمظلات
26 نوفمبر 2023 15:30

 
رضا سليم (دبي) 

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أحرز منتخبنا ذهبيتين في بطولة دبي الدولية للقفز بالمظلات في نسختها السابعة، والتي ينظمها اتحاد الرياضات الجوية، برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، بمشاركة 168 قافزاً وقافزة، يمثلون 40 فريقاً من 27 دولة، حيث فاز عبدالرحمن البلوشي بالذهبية في دقة الهدف للفردي، فيما نجح عبدالباري قبيسي في إحراز الذهبية الثانية في التزحلق على الماء، ليرفع منتخبنا رصيده إلى 3 ميداليات، حيث فاز بالميدالية البرونزية للفرق في «دقة الهدف»، وينتظر ميداليات أخرى في الجولات الأخيرة من البطولة، 
وأكد اتحاد الرياضات الجوية أن ما تحقق من إنجازات يعود إلى الدعم والرعاية من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، والذي نقل منتخبنا إلى المنافسة على الصدارة في كل البطولات، بالإضافة إلى استضافة 3 بطولات في فترة زمنية قصيرة، بعد تنظيم بطولة «هايك آند فلاي»، وبطولة أوروبا للقفز بالمظلات، والتي تقام للمرة الأولى في دبي، ولاقت استحساناً من جميع المشاركين بسبب الطقس الرائع والتنظيم المتميز، وهو ما ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي من ترويج للبطولة، عبر المشاركين. 
من ناحية أخرى، تشهد حديقة نادي سكاي دايف دبي بالجميرا مساء اليوم، حفل ختام وتتويج الفرق والقافزين الفائزين بالمراكز الأولى، كما يتم تكريم الوفود المشاركة، وقدمت الوفود المشاركة الكثير من رسائل الشكر إلى اللجنة المنظمة للبطولة، تقديراً لما قدموه من تسهيلات للقافزين والترتيب الجيد للجولات وسهولة التنقل. 

الإمارات
دبي
القفز بالمظلات
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