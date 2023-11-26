حمدة بطلة ماراثون رحلة الهجن



دبي (الاتحاد)



أقام مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، شوطاً من سباق ماراثون رحلة الهجن، في مضمار سباق الوثبة للهجن، تزامناً مع مهرجان الشيخ زايد، وشهد السباق الذي امتد لمسافة 2 كيلومتر، وقُسّم إلى فئتين رجال وسيدات، مشاركة 24 متسابقاً من المقيمين في الدولة، من 15 جنسية، والذين سبق لهم المشاركة في عدد من الماراثونات التي تقام دورياً لهم، بتنظيم من مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إلى جانب مشاركتهم في رحلة الهجن، حيث تعلموا مهارات ركوب الهجن وقيادتها وكيفية التعامل معها، بإشراف مدربين مختصين.

وحققت حمدة عبد الله حمدان المركز الأول في السباق، على المطية «الخرم»، وجاءت الصينية أليكسيس ثانياً، بفارق ضئيل على المطية «الشبابي الأصفر»، والأميركية مريم على ظهر المطية «شيبوب»، ثالثاً.

وعن فئة الرجال، تمكّن الفلبيني ناتانيل الأبيد من تحقيق المركز الأول في السباق، على المطية «الورل» وجاء بالمركز الثاني البريطاني ويليام على المطية «القرهود»، والثالث البريطاني سيد نوشداني على ظهر المطية «الأبيض».

وقام عبد الله مبارك المهيري، مدير عام اتحاد سباقات الهجن، بتتويج الحاصلين على المراكز الأولى، بحضور عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وقال راشد حارب الخاصوني، مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، إن إقامة السباق على مضمار الوثبة، وضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد، يحمل الكثير من المعاني الوطنية، نظراً للجماهيرية الكبيرة التي تتمتع بها هذه الرياضة التراثية العريقة، وللقيمة الكبيرة التي يحظى بها الهجن في الدولة، والشكر للقائمين على المهرجان على هذه الدعوة الكريمة، والشكر موصول أيضاً لاتحاد سباقات الهجن، الذين لا يدخرون جهداً في سبيل إنجاح وإعلاء راية هذه الرياضة الغالية علينا جميعاً.

من جانبها، قالت زينب محمد البشير، رئيس قسم الخدمات الثقافية والتراثية في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث: «نعمل على هذه السباقات بشكل منتظم ودوري، الأمر الذي منحنا خبرات كبيرة في هذا المجال، حيث ندرّب لشهور طويلة المشاركين في رحلة الهجن سنوياً، حتى أصبح لديهم القدرة والمهارات اللازمة لقيادة المطية، والمشاركة في هذه الماراثونات، وهو الأمر الذي نتطلع من خلاله لنشر وغرس التراث الوطني، وإبرازه على كافة الأصعدة».

وقالت الطبيبة حمدة بطلة سباق السيدات: كان لي الشرف بتسجيل اسمي في مهرجان الشيخ زايد، نظراً لما يحمله هذا الاسم العظيم من قيمة في قلوبنا، وسبق لي وأن توجّت على هذا المضمار في ختامي مهرجان الوثبة للهجن العربية الأصيلة الموسم الماضي، وأشكر الرئيس التنفيذي عبد الله حمدان بن دلموك الذي له كل الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى في رياضة الركاب، حيث يرافقنا في كل خطوة تحضيرية خاصة في السباقات، وتربطني علاقة خاصة مع الهجن حيث أمضي الكثير من وقت فراغي في رعايتها والاهتمام بها، وترعرعت في بيئة تعشق الهجن، وتعتبره أحد كنوز الوطن.