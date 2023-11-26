حمدان بن محمد يتسلم عَلَم تحدي دبي للجري من سلطان النيادي

دبي (الاتحاد)



شهدت دبي حدثاً استثنائياً يعكس الطبيعة الفريدة لدبي، بوصفها أفضل مدينة للعيش في العالم، ومجتمعها المفعم بالحيوية والنشاط، حيث تقدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، 226 ألف مشارك في الدورة الخامسة من «تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي.

وفي ختام «تحدي دبي للياقة» لعام 2023، عززت الفعالية مرة أخرى مكانتها، بوصفها أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، حيث نجح التحدي في تحطيم الأرقام التي حققها العام الماضي.

وشارك إلى جوار سمو ولي عهد دبي رائدا الفضاء الدكتور سلطان النيادي وهزاع المنصوري، وانضم إليهما رواد الفضاء زملاء النيادي من طاقم «البعثة 69» في رحلته التاريخية على متن محطة الفضاء الدولية، حيث شارك في السباق رواد الفضاء الأميركيون ستيفن بوين ووارين هوبيرج وفرانسيسكو روبيو، ورواد الفضاء الروس سيرجي بروكوبيف وديمتري بيتلين وأندريه فيديايف، حيث جاءت المشاركة كلفتة تظهر أهمية ممارسة الرياضة بوصفها أسلوب حياة وهي الدعوة التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، من أجل مجتمع صحي حيوي ونشط.

وقدّم رائد الفضاء الدكتور سلطان النيادي علم «تحدي دبي للياقة» إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد مع انطلاقة الدورة الخامسة لـ«تحدي دبي للجري»، في بادرة تقدير لحرص سموه على أن يكون مجتمع دبي مجتمعاً نشطاً مبادراً لممارسة الرياضة التي تعد من أهم أسباب الحفاظ على صحة الإنسان، واعتزازاً بهذه الفعالية الفريدة التي تعكس مدى الحيوية التي تتمتع بها دبي مدينة الإبداع في كل المجالات بما فيها المجال الرياضي.

وحمل الدكتور سلطان النيادي عَلَم «تحدي دبي للياقة» خلال رحلته على متن محطة الفضاء الدولية، وهي الأطول في التاريخ لرائد فضاء عربي واستمرت لمدة ستة أشهر، من أجل تسليط الضوء على مدى الاهتمام الذي توليه الإمارات للرياضة، وحرص القيادة الرشيدة في دبي على جعلها أساساً لحياة صحية لمجتمع منتج ومبدع وقادر على إلهام العالم نحو نوعيات حياة أفضل.

واستقطبت الفعالية المشاركين من جميع الأعمار والقدرات البدنية، حيث تحوّل شارع الشيخ زايد، وهو من أهم شوارع دبي، إلى مضمار جري ضخم، متيحاً فرصةً نادرة للعدائين للاستمتاع بمعالم دبي الشهيرة ضمن تجربة فريدة، حيث جاءت انطلاقة التحدي بأجواء مُفعمة بالطاقة والحيوية.

وضم التحدي مسارين مختلفين مناسبين للعدائين من جميع مستويات اللياقة، الأول هو مسار شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، ويسمح للمشاركين بتحدي أنفسهم أثناء الاستمتاع بمشاهدة أبرز معالم دبي، والثاني هو مسار وسط المدينة بطول 5 كم، والذي منح للمشاركين من العائلات والأصدقاء فرصة فريدة للتواصل أثناء انطلاقهم في رحلة لا تُنسى في قلب المدينة.



نجاح كبير

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: «يسعدنا أن نشهد النجاح الكبير الذي حققه «تحدي دبي للجري» هذا العام برعاية «ماي دبي»، إذ تعكس مشاركة مئات الآلاف من العدائين من مختلف الخلفيات في هذا التحدي روح الانسجام والتناغم التي يتسم بها مجتمع دبي، كما أن تحويل شارع الشيخ زايد إلى مضمار جري عملاق بما يضمه من معالم دبي الشهيرة أضاف بريقاً خاصاً لهذه الفعالية».

ونوّه أحمد الخاجة بالأثر الكبير لتشجيع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة المجتمعية في الفعاليات الرياضية الكبرى التي تشهدها الإمارة، وقال: «مشاركة سمو ولي عهد دبي مصدر إلهام حقيقي لنا جميعاً، إذا يظهر وجود سموه في مقدمة المشاركين في التحدي مدى حرصه على تعزيز أسلوب حياة نشط وتحفيز روح المشاركة الجماعية في جعل دبي المدينة الأنشط والأكثر حيوية على مستوى العالم».

وأعرب الخاجة عن فخره بتطوّر «تحدي دبي للجري» ومكانته المتنامية، بوصفه أكبر فعالية مجتمعية مجانية لرياضة الجري في العالم، موجهاً رسالة شكر وتقدير لكل من أسهم في تحقيق النجاح المتميز لهذه النسخة من التحدي.

وأضاف: «بينما نحتفل بالإنجاز الكبير لتحدي دبي للجري لهذا العام، نتطلّع قدماً إلى المستقبل، حيث نهدف إلى إلهام المزيد من الأفراد لتبني أسلوب حياة نشط والمساهمة في بناء مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً في دبي».

وأعرب سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، لحرص سموه المستمر على إعطاء المثال والقدوة في تشجيع الرياضة، والتحفيز على ممارستها، الأمر الذي يزيد من رسوخ مفاهيم الحياة الصحية ويجعل دبي نموذجاً ملهماً في توفير أفضل نوعيات الحياة.

وقال: نجح «تحدي دبي للجري» مرة أخرى في تجسيد قوة الرياضة وقدرتها على جمع الأفراد معاً وتعزيز أواصر الصداقة. فقد كان الإقبال الكبير والحماس الذي أبداه المتسابقون دليلاً على التزام دبي بتعزيز أسلوب حياة صحي ونشط للجميع، ولا شك في أن الفعاليات الكبرى مثل «تحدي دبي للجري» تلعب دوراً بالغ الأهمية في إنشاء وتعزيز بيئة رياضية قوية في الإمارة، ما يوفر للسكان والزوار العديد من الفرص المتنوعة للمشاركة في الأنشطة البدنية التي تحسن من جودة حياتهم.

وأضاف: يواصل مجلس دبي الرياضي التزامه بإنشاء نظام رياضي مستدام يلبي تطلعات الأفراد من جميع مناحي الحياة، ويسعدنا أن نحتفل بنجاح «تحدي دبي للجري»، ونحن نتطلع إلى إلهام أفراد مجتمعنا باستمرار ليعيشوا حياة صحية ونشطة من خلال الرياضة واللياقة البدنية».



«مدهش» و«دانة» في الحدث



لإضفاء المزيد من الحماس على أجواء التحدي، قادت سيارات شرطة دبي الرياضية الفخمة بداية «تحدي دبي للجري»، بينما ساعدت سيارات نيسان، وهي أحد شركاء التحدي، في تحديد وتيرة الفعالية، ولم يضمن تواجد شرطة دبي سلامة المشاركين فحسب، بل أضاف أيضاً المزيد من الحماس إلى هذه الفعالية المجتمعية الكبيرة.

وعلى هامش التحدي، تواجدت الشخصيتان المحبوبتان «مدهش» و«دانة»، اللتان انضمتا إلى مسار وسط المدينة.