4 مشاركات لقضاة ملاعبنا في «الأبطال»



دبي (الاتحاد)



عيّنت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي، طاقمنا المونديالي، بقيادة محمد عبدالله حسن «حكم ساحة»، يعاونه محمد أحمد يوسف «مساعد أول»، حسن المهري «مساعد ثان»، سلطان محمد صالح «حكم رابع»، أحمد عيسى ومحمد عبيد خادم «حكما الفيديو» لإدارة مباراة كاوازاكي فرونتال الياباني وجوهور دار التعظيم الماليزي الثلاثاء، ضمن مباريات المجموعة التاسعة في دوري أبطال آسيا.

ويشهد الأربعاء ثلاث مشاركات، حيثُ يدير طاقم الحكام الدولي المتألف من عادل النقبي «حكم ساحة»، وعلي راشد النعيمي «مساعد أول»، وسبت عبيد «مساعد ثان»، ويحيى الملا «حكم الفيديو» مباراة بوهانج الكوري الجنوبي وهانوي الفيتنامي، لحساب المجموعة العاشرة.

وضمن مباريات المجموعة ذاتها، يُشارك الحكمان الدوليان محمد عبدالله حسن ومحمد أحمد يوسف «حكما الفيديو»، ضمن طاقم تحكيم مباراة أوراوا ريد دايموندز الياباني ووهان ثري تاونز الصيني.

فيما يُشارك الدوليون سلطان محمد صالح «حكم رابع»، وأحمد عيسى درويش ومحمد عبيد خادم «حكما الفيديو»، ضمن طاقم الحكام المُكلف بإدارة مباراة فينتفورت كوفو الياباني وملبورن سيتي الأسترالي، ضمن المجموعة الثامنة.